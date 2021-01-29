Скандал у СБУ допоміг розпочати реформу спецслужби

Верховна Рада підтримала реформу Служби безпеки України, ухваливши у четвер, 28 січня, у першому читанні внесення змін до закону про СБУ. Запропоновані зміни передбачають розмежування контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, посилення контррозвідувальних та антитерористичних функцій спецслужби, а також можливостей протидії інформаційним операціям проти України. Водночас спецслужба має втратити спецпідрозділи з боротьби з корупцією та організованою злочинністю, має бути скорочено штат та проведена часткова демілітаризація цього органу.

Акцент на скороченні функцій

Проєкт закону про реформу СБУ депутати ухвалили більшістю в 285 голосів. Його підтримали навіть депутати з фракції проросійської політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Співголові цієї фракції Вадиму Рабіновичу найбільше сподобалося передбачене в законопроєкті позбавлення спецслужби функцій боротьби з економічними злочинами. "Сьогодні, коли до вас приходять перевіряючі з корочками СБУ, їм вже можна не платити. Тому на одного нахлібника стало менше", - зазначив депутат.

Голова фракції політичної партії "Голос" Ярослав Железняк також привітав намір позбавити СБУ можливості втручатися в економіку та переслідувати бізнес. "Це ненормально, коли СБУ вибиває двері у виробника дитячого харчування, без пояснень вилучає сервери з інформацією", - заявив Железняк. Він звернув увагу на те, що в сфері економічної злочинності слідчі СБУ найчастіше розслідують ухилення від сплати податків. Але "до судового рішення доходить лише один відсоток" відкритих справ, зазначив Железняк.

Президент України Володимир Зеленський привітав прорив у реформі СБУ і назвав його "важливим кроком руху держави вперед на шляху лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні". Ця реформа є однією з найважливіших і часто згадуваних західними дипломатами в контексті боротьби з корупцією. Реформована служба безпеки є однією із важливих передумов зближення України та НАТО. На необхідності реформувати структури національної безпеки України в Альянсі наголошували ще 2018 року.

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Реформа на тлі скандалу

Раніше подані депутатами законопроєкти з перетворення СБУ на сучасну спецслужбу блокувалися альтернативними ініціативами її керівництва, яке переконувало Зеленського вносити в парламенти розроблені в надрах спецслужби проєкти законів. Цього разу депутатів, вірогідно, підштовхнув до дій скандал у СБУ, який буквально днями спалахнув навколо спецслужби. Йдеться про розбірки всередині української спецслужби. Кілька днів тому СБУ підтвердила поширені в пресі повідомлення про затримання одного з полковників спецслужби за підозрою в організації вбивства чинного генерала СБУ. Як повідомляється, в ролі замовника начебто виступив ексзаступник нинішнього керівника служби безпеки.

Депутат парламенту минулого скликання Леонід Ємець, який був першим заступником голови комітету Верховної Ради з правової політики та правосуддя, напряму пов'язав ухвалення закону про реформу СБУ з цими подіями. "Коли з'явилася інформація про замовлення вбивства ексзаступником голови СБУ, за закон з реформування служби проголосувала більшість депутатів… Очевидно, що структура СБУ прогнила й потребує реформування", - заявив Ємець в одному із своїх виступів на телебаченні.

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Побудова сучасної спецслужби

За оцінкою полковника СБУ в запасі, секретаря комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, ухвалений у першому читанні законопроєкт став компромісом між українськими політиками, громадськими експертами та міжнародними організаціями. Водночас депутат зазначив, що під час підготовки до остаточного ухвалення проєкт закону потребує уточнення багатьох деталей, які можуть вплинути на його якість і відповідність західним стандартам. Костенко нагадав, що чинний закон про СБУ був ухвалений ще в 90-х роках минулого століття й цілком відповідав тодішнім умовам. Саме цим депутат пояснив структуру СБУ, до якої був включений підрозділ з боротьби з корупцією, економічними злочинами та організованою злочинністю.

У новому законопроєкті передбачено поетапне позбавлення СБУ функцій слідства й передача їх до Державного бюро розслідувань. Але ексзаступник голови СБУ, керівник Агентства з реформування сектора безпеки Віктор Ягун вважає, що перетворення цього органу на сучасну спецслужбу має передбачати ще й значне скорочення штату регіональних представництв і реформу підготовки кадрів.

Але найважливішим у реформі СБУ він вважає дотримання концептуальних положень, зокрема з перетворення цієї структури з правоохоронного на контррозвідувальний орган без його відношення до правоохоронної діяльності та Кримінального кодексу. "В законі не має бути жодних моментів, пов'язаних з реєстрацією кримінального провадження, його розслідування і роботи в рамках оперативно-розшукової діяльності. СБУ має діяти тільки за законом про контррозвідувальну діяльність та законом про державну таємницю", - сказав Ягун.