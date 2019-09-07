Баканов: СБУ перевірить "російський слід" у справі Нескоромного

Служба безпеки України (СБУ) детально вивчатиме можливі зв'язки зі спецслужбами Росії колишнього першого заступника глави цього відомства Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
"Як видно з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тому буде детально вивчено можливий зв'язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", - повідомив у понеділок, 1 лютого, глава СБУ Іван Баканов під час виступу на закритому спільному засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітету з питань правоохоронної діяльності.
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Як передає пресцентр СБУ, приводом для підготовки замовного вбивства Наумова послужила його професійна діяльність - він не дозволяв злочинній групі призначити "своїх людей" на посади в СБУ.
Баканов наголосив, що у своїй діяльності СБУ оперує винятково фактами і доказами. "Наше завдання - запобігати злочинам і робити все, щоб країна була в безпеці. А не реагувати на піар-хвилі. Особливо, коли вони ще підживлюються ззовні та мають очевидні мотиви", - додав він.
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Нагадаємо, 23 січня СБУ повідомила, що запобігла спробі скоєння замаху на генерала спецслужби Андрія Наумова. За словами представника СБУ Анатолія Буліча, організатор вбивства пропонував винагороду в 50 тисяч доларів США за вчинення злочину.
27 січня СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника глави Служби Дмитра Нескоромного до організації підготовки вбивства Андрія Наумова. Нескоромному було оголошено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України.
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Автор: Ольга Войтович