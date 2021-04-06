Територіальна оборона в Україні: діяти знову доводиться в авральному режимі

На півдні України оголосили збори територіальної оборони, повідомила у вівторок, 6 квітня, пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ). За даними українського військового керівництва, зважаючи на велику концентрацію російських військ на кордонах України та в окупованому Криму, південні області нині опинилися перед реальною загрозою повномасштабного наступу Росії.

У разі війни на допомогу регулярним військам мають прийти бійці тероборони, діючи переважно в тилу. Коло завдань таких підрозділів доволі широке - від охорони важливих об'єктів до захисту кордону й боротьби з диверсантами. Відповідно до закону "Про оборону", територіальну оборону на всій території країни організовує генеральний штаб Збройних сил України. Бригади територіальної оборони створюються на базі Сухопутних військ.

У Херсонській області, яка межує з окупованим Росією Кримом, з початку минулого року впроваджується пілотний проєкт з організації тероборони. В його рамках територіальна оборона Херсонської області брала участь у проведенні командно-штабних навчань "Об’єднані зусилля". Також до тероборони залучаються активісти куренів та роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" (Джура) та активістів обласного осередку "Пласту".

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Вісім тисяч резервістів і 25 бригад тероборони

Загалом же активна робота над розбудовою структури тероборони почалася лише в 2017 році, розповів в інтерв'ю DW командувач територіальної оборони генерал-майор Анатолій Баргилевич. За його словами, нині в Україні створено 25 бригад тероборони - по одній у кожній області та в Києві. У кожну бригаду входить по кілька кадрових військових, всі інші - військовослужбовці резерву. Всі вони підписують контракт на службу.

Контракт зобов’язує членів тероборони раз на рік збиратися на десятиденне польове навчання, а раз на місяць - у "стрілецькі дні"- на вправляння в стрільбі. Увесь інший час резервісти ведуть звичайний спосіб життя цивільної людини. Нині у військах тероборони - 8000 резервістів, які підписали з ЗСУ контракт, зазначає Баргилевич. Точні цифри, скільки саме резервістів є у південних областях, не називаються.

Те, як в Україні відбувається процес розбудови територіальної оборони, критикують військові експерти та активісти і звертають увагу на те, що восьми тисяч резервістів замало для комплектування 25 бригад територіальної оборони. "Аби ці бригади були повністю укомплектовані, потрібно щонайменше сто тисяч резервістів", - зазначає Михайло Щербина, заступник директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації, який опікується теробороною у місті Києві. На думку Щербини, тероборону потрібно робити ближчою до людей, аби люди хотіли підписувати контракт.

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Брак популярності тероборони серед цивільних

На брак популярності тероборони серед населення вказує й член Руху сприяння територіальній обороні України Юрій Чижмар. "Ми намагалися донести генштабу, аби у нас до організації тероборони були долучені справжні менеджери, а не просто військові клерки", - каже Чижмар. Тоді, на його думку, тероборона в Україні стала б популярною серед цивільного населення. "У Сухопутних військ ЗСУ не доходять руки до тероборони, бо у них є свої завдання", - костатує активіст.

Прискорити процес розвитку територіальної оборони в Україні допомогло б вдосконалення відповідного законодавства. Адже неврегульованість низки питань теж стримує багатьох від того, аби долучитись до організованих загонів тероборони. Так, Щербина пропонує запровадити податкові пільги для роботодавців, які мають відпусти людину з роботи на черговий вишкіл тероборони зі збереженням робочого місця. "Багатьом роботодавцям це не подобається, і вони при нагоді шукають можливості звільнити такого працівника. Тому не всі хочуть підписувати контракт, і бригади тероборони не доукомплектовані резервістами", - каже Щербина.

Резервісти тероборони вимушені проходити підготовку деінде, наприклад на закинутих промислових об’єктах, у лісах, оскільки навчальних центрів для них так і не створено. Часто-густо навіть форму на період навчання резервістам доводиться купувати самотужки. Така ситуація теж не сприяє популяризації територіальної оборони.

Сім законопроєктів - жоден так і не став законом

За словами голови громадської організації "Всеукраїнське об’єднання Патріот" Ганни Майбороди, починаючи від 2014 року, до Верховної Ради було подано сім законопроєктів, аби створити дієву систему тероборони. Останній документ розробляли військові, експерти разом з громадськими організаціями. Однак жоден з законопроєктів так і не став законом.

"Ми писали концепції, сперечалися про модель територіальної оборони, підпорядкування військ і втратили дуже багато часу. Якби закон ухвалили, то ми б отримали ефективний інструмент, який дозволив би залучати велику кількість громадян для навчання, ветеранські організації", - каже Майборода. Вона критикує, що про територіальну оборону знову згадали лише тоді, коли з’явилась реальна загроза.

Нині українська система тероборони тримається виключно на патріотично налаштованих українцях, вважає Майборода. Вона переконана, що саме вони прийдуть на допомогу військовим в разі загострення протистояння на Сході України чи у південних областях. "У будь-якому випадку ми дамо відсіч. Але, на жаль, все треба буде робити в авральному режимі, бо дієвої системи тероборони досі немає", - наголошує Ганна Майборода.