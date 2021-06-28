Верховна Рада збереться 29 червня на позачергове засідання

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 29 червня. Про це він повідомив у понеділок, 28 червня, у соцмережі Facebook.

"Завтра Верховна Рада, крім запланованого пленарного засідання, збереться ще на позачергове - за ініціативою президента України. Щойно підписав відповідне розпорядження. Початок - о 16:00", - написав Разумков.

Верховна Рада розгляне тероборону та збільшення чисельності ЗСУ

За словами голови парламенту, під час засідання планується розглянути сім законопроєктів. Зокрема, у першому читанні розглянуть проєкт закону про критичну інфраструктуру, проєкт закону про основи національного спротиву а також - про збільшення чисельності Збройних сил України (ЗСУ). Нагадаємо, збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч має на меті забезпечити функціонування окремого роду Сил територіальної оборони, а також подальший розвиток системи спротиву.

Також у опублікованому на сайті Верховної Ради повідомленні зазначається, що депутати розглянуть зміни до кодексу про адміністративні правопорушення "щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю, внесення змін до кодексу торговельного мореплавства щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу, правки до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Зеленський хоче ухвалити великий герб України

Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе на розгляд Верховної Ради як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України.

"Відповідно до статті 93 Конституції України я вношу на розгляд Верховної Ради законопроєкт про великий Державний герб України, і позначаю його як невідкладний. (...) І доповідатиме під час його розгляду на пленарному засіданні парламенту перший президент України Леонід Кравчук", - сказав Зеленський, виступаючи на урочистому засіданні парламенту з нагоди Дня Конституції України.