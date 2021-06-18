Зеленський запровадив санкції щодо сотень фізичних та юридичних осіб у Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав у четвер, 24 червня, низку указів про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Тексти указів опубліковані на сайті президента України.

Укази, зокрема, продовжують персональні та економічні санкції щодо сотень фізичних та юридичних юридичних осіб у Росії. Пропозиції щодо застосування санкцій вносили Служба безпеки України, Кабінет міністрів та Національний банк.

Під обмеження потрапили російські бізнесмени, ЗМІ та журналісти, військово-промислові підприємства РФ, зокрема "Ростех", банки, низка авіакомпаній, як-от "Аэрофлот".

Санкції щодо фізичних осіб

Зокрема, продовжуються на три роки санкції проти голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, бізнесмена Олега Дерипаски, голови правління ВТБ Банку Андрія Костіна, а також Ігоря Ротенберга. Проти них застосовується пакет санкцій, який передбачає блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та заборону на в'їзд на територію України. Проти Аркадія і Романа Ротенбергів застосовується запобігання виведенню капіталів за межі України та заборона на в'їзд на її територію.

Санкції також запроваджені проти офіцера спецназу ГРУ Росії Дмитра Уткіна, начальника управління по боротьбі з екстремізмом міністерства внутрішніх справ Росії Тимура Валіуліна, колишнього голови Федеральної служби РФ з нагляду за комунікаціями, інформаційними технологіями та засобами масової інформації Олександра Жарова і директора Федеральної служби військ національної гвардії Росії, генерала армії Віктора Золотова.

Безстрокові санкції запроваджені проти генерального директора держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова. Пакет санкцій передбачає блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за її межі, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами тощо.

Серед фізосіб, які потрапили під санкції, бізнесмени Дмитро Фірташ та Павло Фукс.Фірташ - засновник і власник компанії Group DF, яка працює в газовому і титановому бізнесі, а також виробництві азотних міндобрив. Фукс - засновник девелоперської компанії Mos City Group.

Санкції щодо російських ЗМІ та їхніх представників

У санкційному списку також перебувають генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст, головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, а також інші російські журналісти та політичні діячі, котрі відкрито підтримують окупацію Криму і Донбасу.

До списку юридичних осіб, проти яких упроваджуються санкції РНБО, входять російські ЗМІ, зокрема ВАТ "Перший канал. Всесвітня мережа", телеканали "РТР-Планета", інформаційний канал "Росія-24", телекомпанія "НТВ".