 Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про великий герб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2021

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Новини

Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про великий герб

У своєму виступі до Дня Конституції президент України Володимир Зеленський оголосив, що вносить до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про великий герб.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 червня, заявив, що внесе на розгляд Верховної Ради як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України.

"Відповідно до статті 93 Конституції України я вношу на розгляд Верховної Ради законопроєкт про великий Державний герб України, і позначаю його як невідкладний... І доповідатиме під час його розгляду на пленарному засіданні парламенту перший президент України Леонід Кравчук", - заявив Зеленський, виступаючи на урочистому засіданні парламенту з нагоди Дня Конституції України.

Проєкт великого герба України

Проєкт великого герба України

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У своїй промові президент також повідомив, що національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. "Одна вже з ранку була виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде перебувати в Офісі президента. Третя - в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження", - зазначив Зеленський.

За його словами, до тридцятої річниці Незалежності до України потрапить і оригінал Конституції Пилипа Орлика, яку разом з булавами гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Петра Мазепи можна буде побачити в Софійському соборі.

Конституція Пилипа Орлика - "Договори та постанови прав і вольностей Війська Запорозького" - конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права та обов'язки всіх членів війська. Укладено 5 квітня 1710 року в місті Бендери під час обрання Орлика гетьманом. Від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко. Мала бути ратифікована шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. 

28 червня Україна відзначає 25-ту річницю ухвалення Конституції України. 

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