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Герб України

Герб України - золотий тризуб на синьому щиті. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "герб України".

Герб України є одним з трьох державних символів України поруч з прапором та гімном. Герб України затверджено постановою Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року. Він представляє собою золотий тризуб на синьому щиті - знак княжої держави Володимира Великого. В ухваленій 1996 року Конституції України прописано, що великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого герба України є малий державний герб України. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Поза конкурсом: який герб України схвалила Верховна Рада?

Поза конкурсом: який герб України схвалила Верховна Рада? 26.08.2021

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про Великий державний герб України. Втім, у ньому міститься зовсім не той ескіз, що переміг на урядовому конкурсі.

Верховна Рада схвалила законопроєкт про Великий державний герб

Верховна Рада схвалила законопроєкт про Великий державний герб 24.08.2021

За ухвалення законопроєкту про Великий державний герб України в першому читанні проголосували 257 народних депутатів.
Разумков скликає позачергову сесію Верховної Ради на 23 серпня

Разумков скликає позачергову сесію Верховної Ради на 23 серпня 18.08.2021

Під час позачергового засідання законодавців розглядатиметься проєкт звернення Верховної Ради до міжнародних організацій і парламентів інших країни щодо посилення співпраці в рамках "Кримської платформи".
Зеленський ініціює позачергове засідання Ради для голосування щодо великого герба

Зеленський ініціює позачергове засідання Ради для голосування щодо великого герба 18.08.2021

Глава держави очікує, що на позачерговій сесії парламенту законодавці розглянуть законопроєкт про великий герб України. Керівництво фракції "Слуга народу" припускає, що його можуть ухвалити у першому читанні.
Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про великий герб

Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про великий герб 28.06.2021

У своєму виступі до Дня Конституції президент України Володимир Зеленський оголосив, що вносить до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про великий герб.
Великий герб України: нове - це добре забуте старе

Великий герб України: нове - це добре забуте старе 20.11.2020

В Україні уже незабаром може з'явитися великий герб. Відповідний конкурс закінчився перемогою автора, котрий розробив свій проєкт ще 23 роки тому. DW поспілкувалась з головою журі конкурсу Андрієм Гречилою.
Яким має бути великий герб України і чи потрібен він узагалі

Яким має бути великий герб України і чи потрібен він узагалі 26.08.2020

Верховна Рада доручила уряду провести черговий конкурс на ескіз великого герба України, який так і не затвердили за роки незалежності. Історики критикують поспіх депутатів і вказують на те, що тризуба цілком достатньо.
Рада оголосила конкурс на ескіз великого Державного герба України

Рада оголосила конкурс на ескіз великого Державного герба України 25.08.2020

Верховна Рада доручила українському уряду провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.