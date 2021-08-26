Герб України - золотий тризуб на синьому щиті. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "герб України".

Герб України є одним з трьох державних символів України поруч з прапором та гімном. Герб України затверджено постановою Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року. Він представляє собою золотий тризуб на синьому щиті - знак княжої держави Володимира Великого. В ухваленій 1996 року Конституції України прописано, що великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого герба України є малий державний герб України. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.