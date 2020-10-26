 Разумков скликає позачергову сесію Верховної Ради на 23 серпня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2021

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Новини

Разумков скликає позачергову сесію Верховної Ради на 23 серпня

Під час позачергового засідання законодавців розглядатиметься проєкт звернення Верховної Ради до міжнародних організацій і парламентів інших країни щодо посилення співпраці в рамках "Кримської платформи".

Урочисте засідання Верховної Ради України (архівне фото)

Засідання Верховної Ради України (архівне фото)

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 23 серпня позачергової сесії парламенту. Про це в середу, 18 серпня, повідомила прессекретарка спікера парламенту Ольга Туній в соцмережі Facebook.

"На ній розглядатиметься проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації (№5775)", - написала Туній.

За словами речниці Разумкова, позачергова сесія Верховної Ради розпочнеться о 16:00. Скликається вона, за словами Туній, на вимогу 156 народних депутатів.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ініціював скликання позачергової сесії Верховної Ради для розгляду законопроєкту про Великий державний герб України.

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Про кадрові питання не говоритимуть

Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила цього дня, що розгляд кадрових питань у серпні на позачерговій сесії неможливий. "Процедура скликання позачергової сесії трохи складніша, ніж засідання. Просто так додати питання не можна. Необхідні або лист президента, або 150 підписів народних депутатів. Ні, підписів не збирають під це (кадрове. - Ред.) питання. І, наскільки я знаю, такого листа від президента теж немає", - сказала Кравчук у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна".

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