Зеленський ініціює позачергове засідання Ради для голосування щодо великого герба

Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання позачергової сесії Верховної Ради щодо законопроєкту про великий герб. Про це у вівторок, 17 серпня, повідомив народний депутат Ради Ярослав Юрчишин. Нардеп також оприлюднив на своїй Facebook-сторінці фотокопію письмового прохання Зеленського до голови Ради Дмитра Разумкова.

"Прошу скликати позачергову сесію Верховної Ради України, до порядку денного якої включити питання щодо проєкту Закону України "Про великий Державний Герб України", - ідеться в оприлюдненому Юрчишиним тексті письмового звернення Зеленського.

Читайте також: Великий герб України: нове - це добре забуте старе

Євгенія Кравчук: Законопроєкт можуть ухвалити у першому читанні

"Комітет розглянув цей проєкт ще до завершення сесії парламенту, тому рішення комітету готове, він був схвалений, тому документ може виноситися в зал", - повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі для "РБК-Україна".

Кравчук також припустила, що на позачерговій сесії депутати ухвалять запропонований президентом законопроєкт тільки у першому читанні, а не в цілому.

Читайте також: Яким має бути великий герб України і чи потрібен він узагалі

"У першому читанні достатньо 226 голосів, а в цілому - 300 голосів. Я думаю, що буде зрозуміло ближче до дня проведення, чи буде воно голосуватися в цілому, чи тільки в першому читанні", - пояснила політикиня.

Дата засідання Ради ще не відома

Дату проведення позачергового засідання парламенту ще має оголосити голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За словами Ярослава Юрчишина, ця сесія має відбутися не пізніше 23 серпня.

Нагадаємо, 28 червня Володимир Зеленський повідомив про внесення на розгляд парламенту законопроєкту про великий державний герб України і позначив його як невідкладний.

Читайте також: Поза конкурсом: який ескіз герба подав до ВР Володимир Зеленський?