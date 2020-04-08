 Рада оголосила конкурс на ескіз великого Державного герба України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2020

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Новини

Рада оголосила конкурс на ескіз великого Державного герба України

Верховна Рада доручила українському уряду провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.

Верховна Рада оголосила конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України

Верховна Рада оголосила конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України

Верховна Рада оголосила конкурс на кращий ескіз великого Державного герба України. За відповідний проєкт постанови про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України проголосували на засіданні у вівторок, 25 серпня, 279 народних депутатів.

Згідно з проєктом постанови, Верховна Рада доручила уряду України до 1 жовтня створити оргкомітет, розробити й затвердити відповідні положення конкурсу, а також вирішити питання про фінансування і матеріально-технічне забезпечення його організації та проведення.

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До 1 листопада має відбутися громадське обговорення ескізу великого Державного герба України, а до 1 грудня має бути визначений переможець і подані на розгляд парламенту пропозиції за підсумками конкурсу. Наразі затверджено лише малий герб країни (тризуб).

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З 1991, 1996 та 2007 роках в Україні вже проводили конкурси на найкращий ескіз великого Державного герба. Влітку 2009 року український уряд навіть затвердив проєкт великого Державного герба України. У його центрі - зображення на синьому щиті золотистого знака князівства Володимира Великого (малий Державний герб України - тризуб). З боків щита зображені щитотримачі: праворуч - козак із мушкетом (герб Війська Запорізького), ліворуч - коронований лев (герб Галицько-Волинської держави). Над щитом - княжа корона, а під щитом - переплетені з гроном червоної калини золоте колосся пшениці та синьо-жовта стрічка. Проте до затвердження проєкту законодавчо справа так і не дійшла.

Згідно зі статтею 20 Конституції України "головним елементом великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого (малий державний герб України). Великий Державний герб встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менше як двома третіми від конституційного складу Верховної Ради України".

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