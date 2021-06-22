Зеленський оголосив про запуск програми "Здорова Україна"

В Україні починає діяти загальнонаціональна програма "Здорова Україна", яка має на меті збільшення тривалості життя українців. Про це в вівторок, 22 червня, заявив український президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Здорова Україна". За його словами, програма спрямована на всі вікові категорії і групи населення. "Українці мають жити довше", - заявив президент.

Програма "Здорова Україна" передбачає реформування уроків фізкультури в школі і повні медичні обстеження для осіб після 55 років кожен рік-два, повідомив Зеленський. Глава держави нагадав, що середня тривалість життя в Україні становить 72 роки, що ставить країну на 115-те місце у світі.Також він підкреслив, що чисельність населення держави щорічно скорочується.

Зеленський розраховує, що нова програма посприяє тому, "щоб українців народжувалося більше, а вмирало менше". За його словами, перша складова програми - це модель здорової школи. "Це 8 компонентів для зміцнення імунітету учнів. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, популяризація спортивних секцій і гуртків, нові онлайн-додатки для їх пошуку і використання під час занять", - повідомив він.

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Друга складова програми стосується людей старшого віку."Для осіб після 55 років буде впроваджено так звані медичні чек-апи, повні медобстеження кожні два роки, а для деяких категорій - щорічно", - повідомив Зеленський.

Третя складова програми передбачає створення активних парків і спортивних майданчиків по всій країні. "Це локації, мета яких дуже проста: спорт - для всіх, спорт - доступний і цікавий. Це можливість без дорогих тренажерів і персонального тренера, коли і де тобі зручно, займатися спортом разом з нашими олімпійськими чемпіонами, зірками українського спорту, сучасного телебачення, кіно і музики", - сказав він.

Також Зеленський показав відеоролик із зірками спорту та шоу-бізнесу, що підтримують проєкт. "Дійсно вважаю, що це буде прорив, і буде прикольно займатися спортом і фізичними активностями з зірками України", - сказав він.