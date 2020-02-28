 Дмитро Разумков скликав на 13 квітня два позачергових засідання Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2021

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Дмитро Разумков скликав на 13 квітня два позачергових засідання Верховної Ради

13 квітня, окрім чергового засідання Верховної Ради, мають відбутися і два позачергових. Серед питань, які мають розглянути парламентарі, - і звернення до уряду щодо тарифів на електроенергію.

Під час засідання Верховної Ради (архівне фото)

Під час засідання Верховної Ради (архівне фото)

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання двох позачергових пленарних засідань парламенту 13 квітня за ініціативою народних депутатів. Тексти розпоряджень у понеділок, 12 квітня, оприлюднені на сайті Верховної Ради.

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Обидва засідання скликають на вимогу 153-х народних депутатів. 13 квітня має відбутися також чергове засідання парламенту.

Звернення до уряду щодо тарифів та валютні кредити

На першому засіданні, яке має розпочатися о 16-й годині, планують серед іншого розглянути проєкт постанови про "вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кіловат-годин", проєкт постанови "про звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на один рік на підвищення тарифів на енергоносії", а також проєкт постанови про звернення до уряду "щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу".

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На порядку денному другого засідання, призначеного на 17:30, серед інших питань - і проєкти законів, які стосуються наданих раніше громадянам кредитів у іноземній валюті, а також сфери освіти.

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