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Валютні кредити

Валютний кредит - міжнародний кредит. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "валютні кредити".

Валютні кредити - міжнародний валют, наданий, як правило, у валюті країни-кредитора. Розрізняють приватні та державні валютні кредити, а також валютні кредити, надані міжнародними організаціями. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рада ухвалила закони про захист валютних позичальників

Рада ухвалила закони про захист валютних позичальників 13.04.2021

Парламент, зокрема, продовжив на 5 місяців дію мораторію, що забороняє банкам стягувати майно громадян, надане як забезпечення кредитів в іноземній валюті.
Дмитро Разумков скликав на 13 квітня два позачергових засідання Верховної Ради

Дмитро Разумков скликав на 13 квітня два позачергових засідання Верховної Ради 12.04.2021

13 квітня, окрім чергового засідання Верховної Ради, мають відбутися і два позачергових. Серед питань, які мають розглянути парламентарі, - і звернення до уряду щодо тарифів на електроенергію.

Новий закон про кредитування: контрольний постріл по проблемних позичальниках?

Новий закон про кредитування: контрольний постріл по "проблемних" позичальниках? 16.07.2018

Верховна Рада на початку липня ухвалила закон "про відновлення кредитування в Україні". В НБУ впевнені, що закон сприятиме відновленню банківського сектора. Однак позичальники просять президента його ветувати.
Польща і міф про дешеві кредити нерухомості

Польща і міф про дешеві кредити нерухомості 15.12.2016

Польські банки зіткнуться з втратами - кредити у швейцарських франках конвертуватимуть у злоті.
Законність валютних кредитів в Україні визначить суд

Законність валютних кредитів в Україні визначить суд 24.06.2016

Конституційний суд має вирішити, чи потрібні українцям індивідуальні ліцензії НБУ для отримання валютних позик. Якщо він дійде висновку про їхню необхідність, що означатиме це для позичальників і банків.
Конвертація валютних кредитів – нескінченна історія

Конвертація валютних кредитів – нескінченна історія 19.02.2016

Парламент запропонував новий механізм переводу валютних позик у гривню. Він вигідніший для позичальників, ніж ініціатива уряду. Експерти вважають, це питання треба вирішувати швидше, оскільки долар стає дедалі дорожчим.
Порошенко: Закон про валютні кредити запроважує нерівний підхід до позичальників

Порошенко: Закон про валютні кредити запроважує нерівний підхід до позичальників 19.12.2015

Закон про реструктуризацію валютних кредитів, ухвалений Верховною Радою, порушує баланс прав сторін та несправедливий щодо тих позичальників, які уже погасили борг, вважає Порошенко.
Компромісний законопроект: банки спишуть валютним позичальникам чверть боргу

Компромісний законопроект: банки спишуть валютним позичальникам чверть боргу 28.08.2015

Банки пропонують вирішити проблему валютних кредитів переведенням їх в гривню за поточним курсом зі списанням частини боргів. Законопроект, підтриманий Нацбанком, невдовзі буде подано в парламент.
Конвертація валютних кредитів - пауза затягнулась

Конвертація валютних кредитів - пауза затягнулась 05.08.2015

Питання переведення валютних кредитів українців у гривню до цих пір не вирішено - ні скандальним законом, ні добровільною конвертацією самими банками. DW з'ясовувала, що робити.
НБУ та мінфін оцінили збитки від закону про конвертацію валютних кредитів

НБУ та мінфін оцінили збитки від закону про конвертацію валютних кредитів 03.07.2015

Нацбанк та міністерство фінансів розкритикували ухвалений закон, який змусить банки конвертувати валютні кредити за курсом на момент видачі. Збитки банківської системи вони оцінили у суму до 100 мільярдів гривень.
Верховна Рада ухвалила закон про реструктуризацію валютних кредитів

Верховна Рада ухвалила закон про реструктуризацію валютних кредитів 02.07.2015

Парламент України ухвалив закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. Відповідно до документа, позичальники можуть виплачувати валютні кредити по курсу на час укладення договору.
Чому банки в Україні не конвертують валютні кредити у гривню

Чому банки в Україні не конвертують валютні кредити у гривню 25.05.2015

В Україні вже діє Меморандум про переведення валютних кредитів у гривню. Але банки не поспішають пробачати позичальникам частину їхніх боргів. Це пов'язано з забороною відчуження майна боржників.
Валютні кредити заборонені, а проблеми з ними залишаються

Валютні кредити заборонені, а проблеми з ними залишаються 04.01.2012

Найближчим часом українцям не слід очікувати доступного кредитування, прогнозують фінансові аналітики. До того ж, мільйони українців і досі потерпають від кабальних умов сплати валютних кредитів.