Валютний кредит - міжнародний кредит. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "валютні кредити".

Валютні кредити - міжнародний валют, наданий, як правило, у валюті країни-кредитора. Розрізняють приватні та державні валютні кредити, а також валютні кредити, надані міжнародними організаціями. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.