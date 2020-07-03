Рада ухвалила закони про захист валютних позичальників

Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні у вівторок, 13 квітня, ухвалила закони про захист валютних позичальників, які мають багаторічні борги за кредитами в іноземній валюті. Ухвалені законопроєкти передбачають схему реструктуризації таких кредитів.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ці закони уможливлять розв'язання проблеми, якій уже понад 10 років, і захист позичальників, котрі отримали кредити на придбання житла в іноземній валюті й постраждали від валютних коливань та від зловживань з боку кредитодавців. Гетманцев додав, що законопроєкти сприятимуть відновленню платоспроможності позичальників і стануть шансом для їхнього звільнення з боргової ями.

Зокрема, ухваленням зоконопроєкту № 4475 парламент, за даними інформагенції "Інтерфакс-Україна", продовжив на 5 місяців дію мораторію, що забороняє банкам стягувати майно громадян України, надане як забезпечення кредитів в іноземній валюті, та впровадив реструктуризацію таких кредитів із перерахунком усіх грошових зобов'язань у гривневий еквівалент і списанням неустойки.

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Раніше Національний банк і комерційні банки розкритикували ідею такої примусової реструктуризації валютних кредитів, а представники українського бізнесу звернулися до президента України з проханням відхилити законопроєкт.

Інший ухвалений законопроєкт зобов'язує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не пізніше ніж за 30 днів до публікації оголошення про відкриті торги запропонувати позичальникові погасити заборгованість на суму, не меншу за оцінну вартість активу. Прєкт закону також вилучає зі складу ліквідаційної маси житло, яке є єдиним місцем проживання сім'ї боржника, якщо воно не перевищує 60 квадратних метрів, або 13,65 м² на кожного члена сім'ї боржника для квартири або 120 м² для житлового будинку.

Крім того, згідно з текстом на сайті ВР, боржник, який мешкає в такому житлі, в разі недостатності його доходів для виконання умов реструктуризації за рішенням господарського суду може виплачувати мінімальну суму щомісячного виконання плану реструктуризації.