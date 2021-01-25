 За несвоєчасну оплату газу чи тепла за січень не штрафуватимуть - Шмигаль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

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За несвоєчасну оплату газу чи тепла за січень не штрафуватимуть - Шмигаль

Штрафи і пеня за несвоєчасно оплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть, запевнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (архівне фото)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив ввечері у понеділок, 25 січня, що штрафи і пеня за несвоєчасно оплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть. "Штрафи і пеня за несвоєчасно оплачені газ або тепло за січень застосовуватися не будуть", - заявив Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV та порадив громадянам не переживати через цифри в платіжках.

За його словами, уряд розпочав реалізацію кроків, необхідних для того, щоб ринки електроенергії та газу почали працювати правильно і зручно для людей. "По-перше, було встановлено граничну ціну на ринку газу з 1 лютого і до кінця опалювального сезону не вище 6,99 гривні за кубічний метр. По-друге, тарифи на тепло і гарячу воду не будуть змінюватися до кінця опалювального сезону. По-третє , після консультацій з урядом і депутатами НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. - Ред.) прийняла рішення про обмеження тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 гривні за кубометр", - сказав Шмигаль.

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Прем'єр-міністр України також повідомив, що в уряді очікують результатів розслідування Антимонопольного комітету і встановлення чесних прозорих правил на ринку газу. "Кабміном буде ухвалено рішення про компенсацію домогосподарствам, в яких встановлено електроопалення. Тобто ціна на газ буде встановлюватися один раз на рік, як це робиться в більшості країн Європи", - зазначив голова уряду.

Водночас, додав прем'єр-міністр, уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради ініціюватиме ухвалення законопроекту про можливість передачі газорозподільних мереж органам місцевого самоврядування. "Це - важливий елемент, який забезпечить справедливість формування ціни на розподіл", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше 25 січня Шмигаль оголосив, що український уряд підготував та реалізовує вісім кроків, що сприятимуть зменшенню тарифів для підтримки українців у час коронавірусної кризи.

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