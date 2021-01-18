 Прем′єр України Денис Шмигаль анонсував заходи для зменшення тарифів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2021

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Прем'єр України Денис Шмигаль анонсував заходи для зменшення тарифів

Серед оголошених главою українського уряду кроків - встановлення граничної ціни на газ, спрощення доступу до субсидій та укрупнення облгазів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Український уряд підготував та реалізовує вісім кроків, що сприятимуть зменшенню тарифів для підтримки українців у час коронавірусної кризи. Про це на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 25 січня, написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він повідомив, що першим кроком є ухвалення рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривень за кубометр. Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону.

Також після консультацій з урядом та народними депутатами Національна коміся, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про зменшення тарифу на розподіл для 14-и облгазів. Зниження буде до 30 відсотків.

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Ще одним кроком стало проведення наради між урядом, Асоціацією міст України, "Нафтогазом" та місцевими керівниками, за результатами якої підтримано рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні не зростатимуть. 

Шмигаль запевнив, що проводитиметься робота над розробкою річних продуктів на ринку газу.

"Такі річні продукти від газопостачальних компаній дадуть змогу людям на цілий рік розуміти свою ціну й планувати свій бюджет. Наприклад, у вересні 2020-го "Нафтогаз" пропонував ціну 4,70 гривень за кубометр із ПДВ на цілий рік. Аналогічні продукти від інших постачальників варто очікувати вже цієї весни", - написав прем'єр.

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Крім цього, очільник українського уряду повідомив, що минулого тижня антимонопольний комітет відкрив 6 справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які "несправедливо задерли ціни для людей".

Шмигаль запевняє, що уряд значно спростив доступ до субсидій. За його словами, держава продовжить підтримувати тих громадян, для яких витрати на комуналку є суттєвими витратами із родинних бюджетів.

Для тих громадян, хто встановив електроопалення, будуть напрацьовані механізми компенсації і люди отримають відповідні виплати, обіцяє прем'єр.

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Останні кроком, який допоможе зменшити тарифне навантаження на населення, буде ухвалення законопроєкта про укрупнення облгазів, що "дасть змогу зняти питання про захмарні платежі за розподіл газу".

Як повідомив Шмигаль, цей законопроєкт уряд планує схвалити вже найближчим часом та подати до Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше компанія "Нафтогаз України" збільшила ціну на природний газ для населення на січень 2021 року на 14 відсотків або на 0,89 гривні за один кубометр газу - до 7,22 гривні за кубічний метр (із ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки. - Ред.) порівняно з груднем 2020 року. Деякі облгази почали продавати газ за ціною понад 10 гривень за один кубометр, що викликало масові протести населення. 

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