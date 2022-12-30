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Відеоконференція Володимира Путіна та Сі ЦзіньпінаФото: Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Путін запросив Сі Цзіньпіна до Москви

Роман Губа
1 год. тому

Президент Росії запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна навесні до Москви для демонстрації близькості російсько-китайських відносин. Путін хоче поглибити військову співпрацю між двома країнами.

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Президент Росії Володимир Путін запросив лідера КНР Сі Цзіньпіна навесні 2023 року відвідати РФ. Запрошення пролунало під час відеоконференції між лідерами 30 грудня, яка транслювалася на російському державному телебаченні, пише Reuters.

"Чекаємо вас, шановний пане голово, любий друже, чекаємо вас навесні наступного року із державним візитом до Москви", - сказав Путін. За його словами, цей візит "продемонструє світові близькість російсько-китайських відносин". Також у своїй промові Путін підкреслив, що прагне поглибити військову співпрацю між двома країнами.

У відповідь Сі заявив, що Китай готовий посилити стратегічне співробітництво з Росією на тлі того, що він назвав "складною" ситуацією у світі в цілому.

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Китай та війна в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай не засуджував дії Росії, але закликав сторони до припинення вогню та проведенню переговорів.

Водночас Росія підкреслювала, що позиція Китаю щодо війни в Україні її влаштовує.

"Ми високо цінуємо збалансовану позицію наших китайських друзів, коли йдеться про кризу в Україні. Ми розуміємо ваші запитання та занепокоєння з цього приводу", - говорив Путін у вересні під час зустрічі із Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який проходив в Узбекистані.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Пекіні на початку грудня, закликав шукати рішення для припинення війни в Україні.
 

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