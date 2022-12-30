Київ вночі атакували дронами: пошкоджена адмінбудівля

Українську столицю вкотре атакували дронами Shahed. Сили ППО збили усі п'ять дронів, які зафіксували над містом.

5 год. тому 5 год. тому

5 год. тому 5 год. тому

У ніч на 30 грудня Київ атакували дрони Shahed. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, Сили протиповітряної оборони збили усі п'ять дронів Shahed, які зафіксували над містом.

Один із баражуючих БПЛА зруйнував частину адмінбудівлі в Голосіївському районі та пошкодив вікна в житловому будинку. ППО також працювала і в Київській області.



Десята ракетна атака по Україні

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні у четвер, 29 грудня. За даними генштабу ЗСУ, Росія завдала 85 ракетних, 35 авіаційних ударів, а також здійснила 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Українські сили знищили 54 крилаті ракети, 16 ракет ППО збила над Києвом.

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