Десятки країн перевіряють російську легітимність в ООН - МЗС

Голова українського МЗС вважає, що процес позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН і її виключення з ООН не буде короткотривалим, але є реалістичним.

Керівник української дипломатії Дмитро Кулеба вважає, що позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН є реалістичним, якщо системно над цим працювати. Про це він розповів у інтерв'ю "РБК-Україна" , яке опубліковане у п'ятницю, 30 грудня.

"Колись нам розказували, що нереально, щоб Німеччина дала зброю Україні. Нам розказували, що нереально, що Америка дасть Patriot. Коли я був послом в Раді Європи, мені розказували, що нереально виключити Росію звідти: як же ж так, як може Рада Європи без Росії?! Виключили" - сказав Кулеба.

За його словами, низка країн наразі перевіряє твердження Києва щодо законності перебування Росії в ООН. "Зараз нашу заяву (заява МЗС України щодо нелегітимності перебування РФ в Радбезі ООН - Ред.) - перевіряють в десятках міністерств закордонних справ, ми розворушили це кубло", - стверджує Кулеба.

Очільник МЗС України сказав, що його робить щасливим навіть сам процес позбавлення РФ статусу постійного члена Радбезу ООН. "Я із задоволенням куплю собі попкорн XXL і буду дивитись, як вони будуть бігати, пояснювати, що українці дурні, що українці не розуміються на статуті ООН, що насправді все легітимно… Ми робимо набагато більшу річ, ніж власне виганяємо їх звідти. Ми їх делегітимізуємо", - підкреслив Кулеба.

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Україна ініціює процес виключення Росії з ООН

У МЗС України вважають, що Росія стала членом Радбезу ООН "на підставі звичайного листа президента РРФСР Бориса Єльцина на ім’я генерального секретаря ООН, який був відправлений 24 грудня 31 рік тому". Водночас статут організації "не містить слів "Російська Федерація", зокрема в частині, де перелічені постійні члени Радбезу.

Українські дипломати наголошують: звернення РФ щодо наміру продовжити членство СРСР в ООН мало бути належним чином розглянуто відповідно до четвертої статті статуту. "Вона передбачає, що членство миролюбних держав в ООН набувається саме за рекомендацією Ради безпеки ООН та за рішенням Генеральної асамблеї, і лише в такий спосіб", - зауважується в заяві МЗС України від 26 грудня.

Зокрема, відповідний шлях набуття членства пройшли колишні країни радянського блоку Чехія і Словаччина після того, як припинила своє існування держава-член ООН Чехословаччина. Однак Росія таких процедур не проходила, зазначають в українському МЗС.

