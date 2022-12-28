У ООН мають розглянути можливість створення трибуналу - Тюрк

Якщо винних у воєнних злочинах не зможуть притягнути до відповідальності в Україні чи Росії, країни-члени ООН мають ухвалити рішення про створення міжнародного трибуналу, переконаний Верховний комісар ООН з прав людини.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк(Volker Türk) закликав до судових переслідувань злочинів, скоєних під час війни Росії проти України. "Злочинці повинні знати, що їм не вдасться уникнути покарання", - заявив Тюрк в інтерв'ю агенції epd, опублікованому в середу, 28 грудня. За його оцінками, на даному етапі складається враження, що більшості вдасться уникнути покарання. Якщо їх не зможуть притягнути до відповідальності в Україні чи Росії, тоді країни-члени ООН мають ухвалити рішення про створення міжнародного трибуналу, переконаний Верховний комісар.

Судові розгляди можуть розпочати й окремі країни, наголосив Тюрк і нагадав, що у 2021 році вищий земельний суд у німецькому Кобленці засудив громадянина Сирії до позбавлення волі за сприяння злочинам проти людяності у Сирії.

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Верховний комісар ООН не вважає реалістичним притягнення Путіна до відповідальності

На запитання, чи вдасться притягнути резидента РФ Володимира Путіна до відповідальності за розв'язану ним в Україні війну, Тюрк відповів: "Не хочу спекулювати, але щось подібне здається мені зараз нереалістичним". Він наголосив, що наразі це складно як з політичної, так і юридичної точок зору.

Тюрк додав, що зараз правоохоронні органи України розслідують близько 40 тисяч воєнних злочинів. Управління ООН з прав людини ще у 2014 році, після анексії Росією українського Криму та початку боїв на сході України, направило слідчих до цієї країни. Звіти за підсумками їхньої роботи підготовлені, повідомив комісар ООН.

"Зовсім недавно вони задокументували вбивство 441 мирного жителя у трьох регіонах у перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році. Йдеться про (загибель. - Ред.) 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчаток", - уточнив Фолькер Тюрк.

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"Ми також реєструємо нові випадки у низці регіонів Харківської та Херсонської областей, які відвойовані українськими збройними силами", - зазначив Тюрк. За його словами, російські військовослужбовці, ймовірно, убивали мирних жителів у тимчасових центрах тримання під вартою, а також після безпекових перевірок. "Ще одна комісія Ради ООН з прав людини та Міжнародного кримінального суду (МКС) веде розслідування в Україні", - нагадав Тюрк.

Фолькер Тюрк є верховним комісаром ООН з прав людини з 17 жовтня 2022 року.

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