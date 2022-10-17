Новий комісар ООН з прав людини - хто він?

Більшості людей ім'я Фолькера Тюрка (Volker Türk) ні про що не скаже - до сьогодні 57-річний австрієць не був відомий. І призначення його Верховним комісаром ООН з прав людини було досить неочікуваним, адже раніше на цьому посту зазвичай опинялися високопоставлені особистості, як-от колишні глави держав чи урядів. Попередницею Тюрка була, наприклад, експрезидентка Чилі Мішель Бачелет.

Не чужа для ООН людина

Однак в ООН Тюрк не чужий і вже обіймав там важливі посади. Юрист працює в організації уже 30 років, у тому числі і в Управлінні Верховного комісара з питань біженців (УВКБ), де востаннє обіймав посаду заступника комісара з 2015 до 2019 року. Після цього доктор міжнародного права перейшов в офіс генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Нью-Йорку, де його вважають довіреною особою генсека.

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Тепер Тюрк працюватиме в Європі - у штаб-квартирі ООН в Женеві. Про те, що він стане наступником Бачелет, стало відомо у вересні, коли Гутерріш висунув його на цю посаду, а Генеральна асамблея його затвердила. Тюрк - дев'ятий комісар з прав людини з часу створення цієї посади у 1993 році.

Різноманітні завдання

Верховний комісар з прав людини є головною посадовою особою у галузі прав людини в ООН. Він очолює Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) та відповідає за усю його діяльність та адміністрацію.

Верховний комісар підпорядковується безпосередньо генеральному секретарю. Він консультує генсека з питань політики ООН в галузі прав людин, представляє його на засіданнях органів з прав людини та на інших заходах, а також виконує спеціальні завдання за рішенням генерального секретаря ООН. Він має забезпечувати підтримку проєктів, заходів, органів та підрозділів програми з прав людини.

"Нам потрібні усі сили"

Під час вступу на посаду Фолькер Тюрк заявив, що сподівається, "що ми зможемо використати усі наявні методи для просування прав усіх людей". Він сказав, що провів багато років, "захищаючи права чи не найбільш уразливих груп - біженців, осіб без громадянства, внутрішньо переміщених осіб, а також людей, які опинилися в зонах конфліктів та нестабільних ситуаціях". У сьогоднішньому розрізненому світі важливо, щоб мав місце "особливий голос совісті, розуму та мудрості". "Таким має стати голос Верховного комісара ООН з прав людини", - переконаний Тюрк.

У відео, оприлюдненому у Twitter, він заявив, що має відновити універсальність прав людини, і наголосив, що намагатиметься долучити більше молоді до теми прав людини. "Якщо йдеться про права людини, світу на цій стадії потрібні всі сили", - заявив Тюрк.

У світі багато криз

Тюрк, однак, не став говорити про конкретні виклики в сфері прав людини - наприклад, про війни Росії проти України чи протести в Ірані. Також ймовірні порушення прав людини у протестів в Ірані супроводжуватимуть нового комісара з прав людини протягом чотирирічного терміну.

Його попередниця Мішель Бачелет опублікувала доповідь з цього питання лише за кілька хвилин до завершення строку її повноважень наприкінці серпня. Китай відкинув звинувачення. Тепер Тюрк має проаналізувати ситуацію сам.

Правозахисники вимагають від нового комісара з прав людини сміливостівиступати проти наймогутніших держав і засуджувати порушення ними прав людини.

Генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар заявила щодо Тюрка: "Він повинен відразу ефективно відреагувати на війну Росії проти України, переслідування мільйонів уйгурів у Китаї та забуті кризи від Ємену до Демократичної Республіки Конго, Мьянми тощо. Його порядок денний має також включати посилення реакції прав людини на зміни клімату та збільшення нерівності".