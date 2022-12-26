Україна ініціює виключення Росії з ООН - заява МЗС

У 1991 році Росія нелегітимно зайняла місце СРСР в ООН і її Раді безпеки, вважають в МЗС України. Якщо ситуацію не виправити, "дії РФ дискредитують та зруйнують усю систему ООН", переконані в Києві.

Україна вважає, що Росія нелегітимно стала постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і закликає позбавити її цього статусу і виключити з ООН, йдеться в заяві міністерства закордонних справ України, оприлюдненій в понеділок, 26 грудня.

На думку українського МЗС, після розпаду СРСР, Росія зайняла місце цієї держави в структурах ООН в обхід процедур, передбачених статутом організації. У зв'язку з цим Київ закликає держави-члени ООН відновити застосування статуту організації "у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН".

"Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей цієї заяви, та у цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту статуту ООН і міжнародного права від руйнівного впливу Російської Федерації", - йдеться в заяві.

Порушення процедур

В МЗС України стверджують, що Росія стала членом Радбезу ООН "на підставі звичайного листа президента РРФСР Бориса Єльцина на ім’я генерального секретаря ООН, який був відправлений 24 грудня 31 рік тому". Водночас статут організації "не містить слів "Російська Федерація", зокрема в частині, де перелічені постійні члени Радбезу.

Українські дипломати наголошують: звернення РФ щодо наміру продовжити членство СРСР в ООН мало бути належним чином розглянуто відповідно до четвертої статті статуту. "Вона передбачає, що членство миролюбних держав в ООН набувається саме за рекомендацією Ради безпеки ООН та за рішенням Генеральної асамблеї, і лише в такий спосіб", - зауважується в заяві.

Зокрема, відповідний шлях набуття членства пройшли колишні країни радянського блоку Чехія і Словаччина після того, як припинила своє існування держава-член ООН Чехословаччина. Однак Росія таких процедур не проходила, зазначають в українському МЗС.

Брак миролюбності

Окремо українські дипломати звертають увагу на те, що РФ не відповідає основному критерію членства в ООН, передбаченою четвертою статтею статуту. Там вказано, що членство в організації відкрите "для всіх миролюбних держав".

"Дії Російської Федерації протилежні поняттю "миролюбності". Три десятиліття її незаконного перебування в ООН позначені війнами та захопленням територій інших країн, силовою зміною міжнародно визнаних кордонів, намаганнями задовольнити загарбницькі та неоімперські амбіції", - наголошується в заяві.

Як приклад таких дій Україна наводить не лише агресію проти себе і анексію своїх територій Росією, а й повне ігнорування резолюцій Генасамблеї ООН щодо деокупації українських земель і виведення військ, і міжнародного суду ООН з цієї ж проблематики.

МЗС також звертає увагу, що РФ продовжує незаконну окупацію Північних територій Японії (Курильських островів - Ред.), а також підживлює нестабільність на теренах колишнього СРСР, зокрема в Абхазіїта Південній Осетії, Придністров‘ї, Нагірному Карабсі, маніпулює на тему "нібито дискримінації російськомовних громадян в країнах Балтійсько-Чорноморського регіону".

"Не слід забувати і про збройну агресію РФ проти Чеченської республіки Ічкерія, окупацію її територій та злочин геноциду чеченського народу, а також про підтримку злочинного режиму Башара Асада та численні злочини проти сирійського народу", - зазначають дипломати, додаючи, що РФ десятиліттями розпалює конфлікти в Африці, зокрема в Буркіна-Фасо, Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці.

Зловживання правом вето

Також українське зовнішньополітичне відомство вказує на зловживання РФ правом вето в Рабезі і блокування рішень щодо: створення трибуналу для розслідування збиття малайзійського Боїнга, що виконував рейс MH17, визнання масових вбивств у Сребрениці як геноциду, продовження мандату спостережної місії ООН в Грузії та з низки інших питань.

"Це лише питання часу, коли дії РФ дискредитують та зруйнують усю систему ООН - єдину і безальтернативну глобальну міжурядову інституцію, яка об’єднує за столом переговорів усі держави світу", - резюмують в МЗС України.

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