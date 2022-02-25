Рада Європи призупинила представництво Росії в організації

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Рішення про призупинення представництва РФ у РЄ ухвалено на тлі російського вторгнення в Україну. Голова Ради Італія назвала неприйнятною російську військову агресію проти України.
Рада Європи призупинила представництво Росії в Комітеті міністрів та Парламентській асамблеї через російське вторгнення в Україну. "Комітет міністрів Ради Європи, головою якої є Італія, ухвалив рішення призупинити представництво Російської Федерації", - заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо у п'ятницю, 25 лютого.
"Італія вважає цей захід необхідним на тлі неприйнятної військової агресії Росії проти України, що є серйозним порушенням норм міжнародного права", - підкреслив італійський міністр. За призупинення членства Росії в РЄ проголосували 42 держави, дві країни - Вірменія та Росія - були проти, Туреччина утрималася, а Азербайджан не брав участі у голосуванні.
Рада Європи була створена після Другої світової війни для захисту прав людини та правових норм на європейському континенті. Вона не має стосунку до Європейського Союзу. Росія є членом РЄ з 1996 року. Росія вже тимчасово позбавлялася представництва у РЄ на тлі анексії Криму у 2014 році.
Питання про заморожування активів президента РФ Путіна та голови МЗС Лаврова обговорювалося на позачерговому саміті ЄС 24 лютого. Євросоюз готовий запровадити санкції проти "багатьох інших" олігархів.