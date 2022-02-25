Рада Європи призупинила представництво Росії в організації

Рада Європи призупинила представництво Росії в Комітеті міністрів та Парламентській асамблеї через російське вторгнення в Україну. "Комітет міністрів Ради Європи, головою якої є Італія, ухвалив рішення призупинити представництво Російської Федерації", - заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо у п'ятницю, 25 лютого.

"Італія вважає цей захід необхідним на тлі неприйнятної військової агресії Росії проти України, що є серйозним порушенням норм міжнародного права", - підкреслив італійський міністр. За призупинення членства Росії в РЄ проголосували 42 держави, дві країни - Вірменія та Росія - були проти, Туреччина утрималася, а Азербайджан не брав участі у голосуванні.

Рада Європи була створена після Другої світової війни для захисту прав людини та правових норм на європейському континенті. Вона не має стосунку до Європейського Союзу. Росія є членом РЄ з 1996 року. Росія вже тимчасово позбавлялася представництва у РЄ на тлі анексії Криму у 2014 році.