 Рада Європи призупинила представництво Росії в організації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада Європи призупинила представництво Росії в організації

Рішення про призупинення представництва РФ у РЄ ухвалено на тлі російського вторгнення в Україну. Голова Ради Італія назвала неприйнятною російську військову агресію проти України.

Будівля Ради Європи в Страсбурзі

Будівля Ради Європи в Страсбурзі

Рада Європи призупинила представництво Росії в Комітеті міністрів та Парламентській асамблеї через російське вторгнення в Україну. "Комітет міністрів Ради Європи, головою якої є Італія, ухвалив рішення призупинити представництво Російської Федерації", - заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо у п'ятницю, 25 лютого.

"Італія вважає цей захід необхідним на тлі неприйнятної військової агресії Росії проти України, що є серйозним порушенням норм міжнародного права", - підкреслив італійський міністр. За призупинення членства Росії в РЄ проголосували 42 держави, дві країни - Вірменія та Росія - були проти, Туреччина утрималася, а Азербайджан не брав участі у голосуванні.

Рада Європи була створена після Другої світової війни для захисту прав людини та правових норм на європейському континенті. Вона не має стосунку до Європейського Союзу. Росія є членом РЄ з 1996 року. Росія вже тимчасово позбавлялася представництва у РЄ на тлі анексії Криму у 2014 році.

DW.COM

Євросоюз заморозить активи Путіна та Лаврова через війну в Україні

Питання про заморожування активів президента РФ Путіна та голови МЗС Лаврова обговорювалося на позачерговому саміті ЄС 24 лютого. Євросоюз готовий запровадити санкції проти "багатьох інших" олігархів.  

Президент Німеччини закликає Путіна негайно припинити війну в Україні

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до президента РФ Путіна із закликом "негайно припинити божевілля цієї війни".  

Реклама

Докладно

Мільйони Газпрому не змогли перешкодити реакції клубу Шальке 04 та УЄФА на агресію РФ проти України

Бізнес і спорт в ЄС відмовляються від фінансування з Росії

Репутація таки важливіша: європейці у відповідь на агресію Росії проти  

Найсильніше, за даними Bloomberg, скоротилися активи глави Лукойлу Вагіта Алекперова (фото з архіву)

Російські мільярдери втратили за день 39 мільярдів доларів

Cтатки російських мільярдерів скоротилися після вторгнення в Україну майже на 40 мільярдів доларів.  