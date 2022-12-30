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Зона прикордонного контролю між РФ і Казахстаном (фото з архіву)Фото: DW
ПолітикаРосійська Федерація

Казахстан видав Росії обвинуваченого в дезертирстві

Анатолій Вайскопф | Олександр Куницький
47 хв. тому

Офіцер Федеральної служби охорони РФ Михайло Жилін, який просив політичний притулок у Казахстані, після депортації до Росії перебуває в слідчому ізоляторі, розповіла DW його дружина. Його звинувачують в дезертирстві.

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Російського майора Федеральної служби охорони (ФСО) Михайла Жиліна, який просив політичний притулок у Казахстані, депортували до Росії. Про це його дружина Катерина розповіла кореспонденту DW у п'ятницю, 30 грудня. Як повідомив їй адвокат, Жилін знаходиться у слідчому ізоляторі міста Рубцовськ на півдні Алтайського краю РФ.

Жиліна передали російській стороні 29 грудня, уточнили співрозмовники DW в урядових колах Казахстану. В Росії його звинувачують в дезертирстві. Йому загрожує до 15 років колонії.

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Звинувачення в дезертирстві

Жилін служив у ФСО 18 років. Через п'ять днів після оголошення мобілізації в РФ він вирішив покинути країну зі своєю родиною. Його дружина з дітьми легально перейшли кордон із Казахстаном, а сам він вирішив перетнути його незаконно, побоюючись, що його не випустять з Росії.

Подружжя планувало доїхати до Астани чи Алмати та подати там документи на оформлення статусу біженців. Проте казахстанські прикордонники затримали Жиліна. І Росія, і Казахстан звинуватили його у незаконному перетині державного кордону. Російська сторона також висунула звинувачення в дезертирстві. 

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30 листопада Жиліним відмовили у статусі біженців у Казахстані. Суд 2 грудня постановив видворити офіцера ФСО з країни. Подружжя подало апеляційну скаргу на рішення суду про депортацію, а також розпочало процедуру оскарження відмови в наданні статусу біженця.

Росія оголосила Жиліна у міжнародний розшук за статтями про "незаконне перетинання кордону" та "дезертирство".

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