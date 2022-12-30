Байден підписав закон про бюджет США із допомогою Україні

Згідно з підписаним Джо Байденом законом про бюджет США, до вересня 2023 року на допомогу Україні в різних сферах буде виділено загалом 45 мільярдів доларів.

Президент США Джо Байден підписав у четвер, 29 грудня, закон про держбюджет, який передбачає надання Україні допомоги обсягом 45 мільярдів доларів. Ця сума вище за запитану спочатку Байденом у Конгресу, зазначає агентство dpa. Загальний обсяг бюджету США, розрахованого на період до вересня 2023 року, становить 1,7 трильйона доларів. Водночас половина цієї суми (близько 858 мільярдів доларів) призначена для фінансування оборонного сектору.

Із передбачених для підтримки України 45 мільярдів доларів у бюджеті США 9 мільярдів мають піти на військову допомогу. Ще 16 мільярдів складуть фінансування економічної та гуманітарної допомоги країні, що зазнала російського нападу.

12 мільярдів доларів мають покрити витрати на поповнення резервів армії США боєприпасами після передачі Україні. Ще 7 мільярдів доларів Вашингтон спрямує на додаткові витрати американських військ у Європі.

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Виступ Зеленського перед Конгресом США

21 грудня президент України Володимир Зеленський виступив перед обома палатами Конгресу США, закликавши американських законодавців підтримати виділення додаткової допомоги його країні. "Ваші гроші - не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку, з якою ми обійдемося найвідповідальнішим чином", - запевнив тоді український лідер.

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