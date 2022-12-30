  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Йоахім Ґаук
Йоахім ҐаукФото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Експрезидент ФРН Ґаук: Україна - явна жертва агресії РФ

Сергій Ромашенко
2 год. тому

Йоахім Ґаук закликав рішуче стояти на боці України, яка зазнала нападу з боку РФ. У цьому конфлікті винна лише одна сторона - Росія, переконаний колишній президент ФРН.

https://p.dw.com/p/4LacU

Колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук (Joachim Gauck) закликав рішуче підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресії.

"У цій війні очевидно є агресор і жертва. Тут не так, як часто буває в житті, коли обидві сторони якимось чином винні у конфлікті. Тут явно є винний та жертва", - наголосив він під час публічного заходу в п'ятницю, 30 грудня.

Правильна політика повинна підтримувати жертву нападу, зазначив Ґаук. У цьому контексті він додав, що йому важко дається "політичний пацифізм". "Пацифізм як індивідуальне рішення заслуговує на повагу та шану. Але політика пацифізму, яка не наважується зайняти позицію, навіть коли жертва і злочинець очевидні, для мене - незрозуміла", - пояснив експрезидент ФРН.

Читайте також: Експрезидент ФРН Ґаук: Від Путіна слід очікувати найгіршого

Ґаук: Німеччина могла би зробити більше для України

Він висловив вдячність чинному німецькому урядові за те, що той рішуче підтримує жертву нападу. "А президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) навіть говорив про зло, з яким ми зіткнулися", - додав він.

Водночас Ґаук додав, що належить до тих, хто вважає, "що ми могли би зробити трохи більше, щоб підтримати жертву нападу".

Читайте також: Президент ФРН Штайнмаєр: Допомога українцям - ознака людяності

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Знищений російський танк на Херсонщині

Резніков: Військам РФ знадобиться від 5 років на відновлення

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Плакати з прапором України в Гамбурзі

Експертка про мирний саміт: Україна перехоплює ініціативу

Експертка про мирний саміт: Україна перехоплює ініціативу

Конфлікти16 год. тому
газ, російський газ,

Як ФРН так швидко подолала залежність від газу з Росії?

Як ФРН так швидко подолала залежність від газу з Росії?

Економіка9 год. тому
Володимир Зеленський нещодавно анонсував нові дипломатичні представництва в країнах Африки

Чому Україна хоче поглибити зв'язки з Африкою?

Чому Україна хоче поглибити зв'язки з Африкою?

Політика10 год. тому
external

Бізнес з "нуля": як переселенці заново стають на ноги

Бізнес з "нуля": як переселенці заново стають на ноги

Суспільство10 год. тому09:27 хв.
external

У Харкові шкільний директор живе в напівзруйнованій школі

У Харкові шкільний директор живе в напівзруйнованій школі

Суспільство10 год. тому01:51 хв.
Робота українського ППО над Києвом вранці 29 грудня 2022 року

Як Україна пережили десяту ракетну атаку з боку Росії

Як Україна пережили десяту ракетну атаку з боку Росії

Конфлікти29 грудня 2022 р.
На головну сторінку