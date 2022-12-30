Експрезидент ФРН Ґаук: Україна - явна жертва агресії РФ

Йоахім Ґаук закликав рішуче стояти на боці України, яка зазнала нападу з боку РФ. У цьому конфлікті винна лише одна сторона - Росія, переконаний колишній президент ФРН.

Колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук (Joachim Gauck) закликав рішуче підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресії.

"У цій війні очевидно є агресор і жертва. Тут не так, як часто буває в житті, коли обидві сторони якимось чином винні у конфлікті. Тут явно є винний та жертва", - наголосив він під час публічного заходу в п'ятницю, 30 грудня.

Правильна політика повинна підтримувати жертву нападу, зазначив Ґаук. У цьому контексті він додав, що йому важко дається "політичний пацифізм". "Пацифізм як індивідуальне рішення заслуговує на повагу та шану. Але політика пацифізму, яка не наважується зайняти позицію, навіть коли жертва і злочинець очевидні, для мене - незрозуміла", - пояснив експрезидент ФРН.

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Ґаук: Німеччина могла би зробити більше для України

Він висловив вдячність чинному німецькому урядові за те, що той рішуче підтримує жертву нападу. "А президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) навіть говорив про зло, з яким ми зіткнулися", - додав він.

Водночас Ґаук додав, що належить до тих, хто вважає, "що ми могли би зробити трохи більше, щоб підтримати жертву нападу".

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