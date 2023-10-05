Президентка Словаччини - проти допомоги Україні без коаліції

Передача ЗСУ військової допомоги до формування нового уряду створить небезпечний прецедент, гадає Чапутова. Партія-переможець виборів обіцяла не давати Україні жодного патрона, але створення нею коаліції ще під питанням.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти передачі нової військової допомоги Україні, пояснивши це позицією партії, яка перемогла на виборах, але ще не сформувала уряд.

Як повідомило словацьке видання Dennik N 4 жовтня, міністерство оборони країни розглядає можливість передати Україні ще один пакет військової допомоги до формування нового уряду, але Чапутова, яка з початку війни активно підтримує Україну, виступила проти передачі допомоги.

Її представник пояснив, що таким чином вона "поважає результати демократичних виборів". Партія колишнього проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо "Напрямок - соціальна демократія" (SMER-SD), яка перемогла на виборах, обіцяла "не давати Україні жодного патрона".

Чапутова вважає, що в ситуації, коли на виборах більшість голосів здобули партія Фіцо та ще кілька малих партій, які виступають проти військової підтримки України, передача допомоги до формування нового уряду створила б небезпечний прецедент.

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Майбутня коаліція в Словаччині під питанням

За SMER-SD на парламентських виборах у Словаччині, які відбулися на початку жовтня, проголосували 22,9 відсотка виборців. "Прогресивна Словаччина" віцеголови Європейського парламенту Міхала Шимечки набрала 17,9 відсотка голосів.

Обидві не отримали абсолютну більшість, а тому будуть змушені шукати собі партнерів по коаліції. Вирішальну роль може відігравати партія "Голос" експрем'єра Петера Пеллегріні, яка набрала 14,7 відсотка. П'ятивідсотковий бар'єр подолали ще чотири партії, які заручилися підтримкою від 5,7 до 9 відсотків виборців.

Чапутова вже доручила Фіцо почати формувати уряд. За його словами, на створення коаліції піде кілька тижнів. Шимечка, чия партія посіла друге місце, наголосив, що перемога SMER-SD - це "погана новина для Словаччини", а якщо Фіцо вдасться створити коаліцію, все стане "ще гірше".

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