WP: Російський спецназ виснажений війною в Україні

Деякі підрозділи спецназу РФ втратили у війні проти України понад 90 відсотків особового складу, пише Washington Post. Згідно з оцінками США, Москві знадобиться десятиліття на їхнє відновлення.

Війна в Україні суттєво виснажила підрозділи спеціального призначення Росії, повідомляє у п'ятницю, 14 квітня, The Washington Post (WP) з посиланням на "злиті" у вільний доступ нібито "секретні документи" американської розвідки.

У публікації зазначається, що, як правило, спецназу доручають різного роду таємні місії, але командування збройних сил РФ використало його у складі передових піхотних формувань під час повномасштабного вторгнення в Україну. За оцінками фахівців, деякі бригади російського спецназу втратили від 90 до 95 відсотків своєї боєздатності. Зокрема, 22-га окрема бригада спецназу РФ.

У "злитих" документах Пентагону не сказано, скільки російських спецназівців загинуло або було поранено в Україні. Однак в матеріалах із посиланням на перехоплені розвіддані стверджується, що лише один підрозділ - 346-й - "втратив майже всю бригаду, в якій в строю лишилося всього 125 військовослужбовців із 900".

Бійці спецназу потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, тому Москві може знадобитися десятиліття, щоб відновити ці підрозділи, йдеться в "злитих" документах.

Офіційні особи США вважають, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не лише в Україні, але й в інших частинах світу, де діють російські війська, пише WP.

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Нагадаємо, про оприлюднення секретних документів, підготовлених американськими спецслужбами, стало широко відомо 7 квітня, хоча в різних інтернет-чатах і форумах вони з'явилися кількома тижнями раніше. Секретна інформація, яка стала відомою, стосується переважно війни в Україні. Це дані про постачання західних озброєнь Києву, перебіг бойових дій, позиції українських та російських військових частин та відомості про запаси боєприпасів.

Витік секретних документів американської розвідки, з яких випливає, що США шпигують за своїми союзниками, викликав широкий резонанс. Більшість матеріалів уже видалена з мережі.

13 квітня у США затримали підозрюваного у "зливі" службовця Повітряних сил Національної гвардії Джека Тейшейру.