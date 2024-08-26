Під час масованого удару РФ по Україні у Польщу залетів дрон

Невідомий повітряний об'єкт влетів на територію Польщі зранку понеділка й досі перебуває там, повідомили у польських збройних силах. Найімовірніше, йдеться про дрон.

Польські військові проводять операцію з пошуку невстановленого повітряного об’єкта, який залетів у повітряний простір Польщі з території України близько 7-ї ранку понеділка, 26 серпня. Про проведення операції повідомив оперативний командувач збройних сил Польщі генерал Мацєй Кліш. "Ймовірно, ми маємо справу з проникненням об'єкта на польську територію. Об'єкт радіолокаційно підтверджений щонайменше трьома радіолокаційними станціями", - розповів Кліш, якого цитує польська інформагенція PAP .

Як запевнив польський генерал, цей об'єкт був "під повним контролем, під повним спостереженням", а польські військові були готові його збити.

За даними Кліша, об'єкт потрапив у польський повітряний простір з боку українського міста Червоноград, що на Львівщині. За його словами, це місце вже кілька разів було обстріляне російською стороною через розташовану там електростанцію.

Об'єкт не збили через погодні умови й він зник з радарів

Як повідомив Кліш, об'єкт зник, пролетівши приблизно 25 км вглиб польської території. За його словами, він не зміг дати команду на знищення цього об’єкта "у зв'язку з атмосферними умовами" через неможливість "виконання процедур, тобто так званого візуального підтвердження знищення об'єкта". "Об'єкт зник із систем радіолокації. Він не був підтверджений ні літаками союзників, ні нашими літаками та не був візуально підтверджений гелікоптерами", - повідомив генерал.

Найімовірніше, що цей об'єкт досі перебуває на польській території, припускає Кліш. Втім він також не виключив, що об'єкт міг і покинути повітряний простір країни.

"З характеристик зрозуміло, що об'єкт не є ракетою, це не гіперзвукова ракета, не балістична ракета, не керована ракета. Ймовірно, це безпілотний об'єкт авіаційного типу, який (..), ми позначаємо як невпізнаний повітряний об'єкт", - пояснив Кліш.

Найімовірніше об'єкт, який залетів у повітряний простір Польщі - це дрон, повідомляє Reuters з посиланням на слова речника оперативного командування польської армії Яцека Горишевського.

Нагадаємо, російські дрони й ракети не вперше залітають у повітряних простір Польщі й Румунії. Раніше через російські атаки по Україні польські військово-повітряні сили разом із союзниками піднімали по тривозі в небо винищувачі, це трапилося й цього разу.

Проблеми з електропостачанням в Молдові

Водночас під час ранкової масованої ракетно-дронової атаки молдовська державна енергетична компанія Moldelectrica повідомила про проблеми з енергопостачанням у Молдові. Зокрема, йшлося про перепади напруги у енергомережі країни, спричинені масштабними атаками РФ на електросистему в Україні, повідомила компанія в дописі на сторінці у Facebook. Однак згодом оператор енергомереж запевнив, що "ситуація під контролем", ризиків відключення споживачів на території країни немає.



Нагадаємо, 26 серпня війська РФ завдалиодного з наймасовіших ракетно-дронових ударів по території України з початку повномасштабної війни Росії проти України , застосувавши різні засоби ураження, зокрема, дрони Shahed-136/131, крилаті ракети типу "Калібр" і Х-101, балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, керовані авіаційні ракети, а також ракети повітряного базування Х-22. Загалом під ударом опинилися 15 українських регіонів, включно зі столицею Києвом та областю.