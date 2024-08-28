В Польщі досі не впевнені, чи залітав до них дрон з України

В Польщі досі не впевнені, чи залітав до них дрон з України28 серпня 2024 р.
Влада Польщі досі не може підтвердити чи спростувати порушення повітряного простору країни дроном, яке могло статися 26 серпня під час масованого повітряного удару військ по Україні, заявив у середу, 28 серпня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Зараз близько 400 військових 24 годин на добу шукають якісь сліди дрона чи двох дронів, як дехто вважає. Але все ще немає 100-відсоткової впевненості, що вони порушили повітряний простір Польщі, не знаємо чиїми вони були, якщо вони взагалі були", - наводить слова Туска "Укрінформ".
Туск: Потрібна стриманість, якщо це не агресія
Голова уряду Польщі також зазначив, що союзники рекомендують проявляти "певну стриманість", коли йдеться про збиття повітряних цілей, адже є дуже мало часу, аби переконатися, що це не цивільний об'єкт.
"Якщо немає безпосередньої загрози життю чи здоров’ю, якщо це не напад чи агресія, то я дуже ціную розумний і виважений підхід наших військових, які не зацікавлені щоразу відкривати вогонь по всьому, що десь рухається у повітряному просторі. Від цього, щиро кажучи, почуваєшся безпечніше", - заявив Туск.
Водночас, він зауважив: якщо дійсно є якась потреба змінити законодавство, щоб мати можливість швидше збивати повітряні цілі, то він готовий негайно це зробити.
Нагадаємо, що 26 серпня, після того, як війська РФ завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні, у польських збройних силах повідомили, що шукають на своїй території невстановлений повітряний об’єкт, який залетів з території України. Тоді польські військові не змогли його збити "у зв'язку з атмосферними умовами", і об'єкт зник з радарів.
Найімовірніше об'єкт, який залетів у повітряний простір Польщі - це дрон, повідомила тоді агенція Reuters з посиланням на слова речника оперативного командування польської армії Яцека Горишевського.
Нагадаємо, російські дрони й ракети не вперше залітають у повітряних простір Польщі й Румунії. Раніше через російські атаки по Україні польські військово-повітряні сили разом із союзниками піднімали по тривозі в небо винищувачі, це трапилося й 26 серпня.