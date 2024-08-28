В Польщі досі не впевнені, чи залітав до них дрон з України

Польські військові досі шукають сліди дрона, який, ймовірно, порушив повітряний простір Польщі 26 серпня, заявив Дональд Туск. Водночас він каже, що, можливо, порушення простору і не було.

Влада Польщі досі не може підтвердити чи спростувати порушення повітряного простору країни дроном, яке могло статися 26 серпня під час масованого повітряного удару військ по Україні, заявив у середу, 28 серпня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Зараз близько 400 військових 24 годин на добу шукають якісь сліди дрона чи двох дронів, як дехто вважає. Але все ще немає 100-відсоткової впевненості, що вони порушили повітряний простір Польщі, не знаємо чиїми вони були, якщо вони взагалі були", - наводить слова Туска "Укрінформ ".

Туск: Потрібна стриманість, якщо це не агресія

Голова уряду Польщі також зазначив, що союзники рекомендують проявляти "певну стриманість", коли йдеться про збиття повітряних цілей, адже є дуже мало часу, аби переконатися, що це не цивільний об'єкт.

"Якщо немає безпосередньої загрози життю чи здоров’ю, якщо це не напад чи агресія, то я дуже ціную розумний і виважений підхід наших військових, які не зацікавлені щоразу відкривати вогонь по всьому, що десь рухається у повітряному просторі. Від цього, щиро кажучи, почуваєшся безпечніше", - заявив Туск.

Водночас, він зауважив: якщо дійсно є якась потреба змінити законодавство, щоб мати можливість швидше збивати повітряні цілі, то він готовий негайно це зробити.

Нагадаємо, що 26 серпня, після того, як війська РФ завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні, у польських збройних силах повідомили, що шукають на своїй території невстановлений повітряний об’єкт, який залетів з території України. Тоді польські військові не змогли його збити "у зв'язку з атмосферними умовами", і об'єкт зник з радарів.

Найімовірніше об'єкт, який залетів у повітряний простір Польщі - це дрон, повідомила тоді агенція Reuters з посиланням на слова речника оперативного командування польської армії Яцека Горишевського.

Нагадаємо, російські дрони й ракети не вперше залітають у повітряних простір Польщі й Румунії. Раніше через російські атаки по Україні польські військово-повітряні сили разом із союзниками піднімали по тривозі в небо винищувачі, це трапилося й 26 серпня.