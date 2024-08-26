Польща та союзники підняли бойову авіацію через атаку РФ

Військові літаки Польщі та союзників по НАТО були підняті в небо задля безпеки країни на тлі ракетних ударів РФ по Україні.

Польща та її союзники по НАТО в понеділок, 26 серпня, підняли в небо бойові літаки через масовані ракетні і дронові удари РФ по Україні. Оперативне командування Збройних сил Польщі попередило, що через роботу польської та союзної авіації може бути підвищений рівень шуму на південному сході країни.

"Сьогодні вранці відбулася одна з найінтенсивніших атак на українську територію з боку дальньої авіації Російської Федерації. Удари із застосуванням крилатих, балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів також були нанесені по об'єктах поблизу нашого кордону", - зазначили польські військові, додавши, що востаннє подібна активність російських обстрілів західної частини України була зафіксована 8 липня.

"Усі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі активовано, оперативне командування Збройних сил постійно стежить за ситуацією", - йдеться у повідомленні.

Масована атака України - пошкоджені енергооб'єкти, є загиблі

Російська армія 26 серпня завдала ударів ракетами та безпілотниками по 15 областях України. Вибухи лунали у Києві, Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, Луцьку, Запоріжжі, Кременчуці, Кропивницькому, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківській області, а також у Львові та низці інших міст. Місцева влада повідомляє про постраждалих в Одеській, Полтавській , Дніпропетровській, Миколаївській, Житомирській та Сумській областях. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих у Луцьку, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За даними президента Володимира Зеленського, РФ використала більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів".