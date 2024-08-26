РФ вдарила по промисловому об'єкту на Полтавщині

Російська армія вранці понеділка, 26 серпня, атакує Україну ракетами та безпілотниками, про що повідомляють Повітряні сили Збройних сил України .

Ще вночі Повітряні сили ЗСУ зафіксували в повітряному просторі РФ активність 11 бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС, а вранці повідомлялось про те, що в повітрі перебуває 6 бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. Повідомляється про фіксацію ракет у різних областях, наразі по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Своєю чергою, вранці начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін повідомив про ураження промислового об'єкту у регіоні. "Ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині. Травмовано п'ять людей. Не ігноруйте повітряну тривогу", - додав він.

Пронін не повідомив, чи це було влучання ракети або дрона.

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Нагадаємо, 11 серпня, британське видання The Times з посиланням на високопоставлене джерело у оборонному секторі України повідомило про те, що Київ готується до масштабного удару, якого війська РФ можуть завдати по важливих об'єктах у столиці у відповідь на наступ у Курській області РФ.