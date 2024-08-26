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В Україні через масовану атаку постраждали 15 областей

Дмитро Шварц
26 серпня 2024 р.

РФ 26 серпня завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні, після чого "Укренерго" ввело екстрені відключення світла. Є загиблі і постраждалі, руйнування інфраструктури.

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Удар по критичній інфраструктурі Львівщини у жовтні 2022 року
Після чергової ракетно-дронової атаки РФ в Україні ввели екстрені відключення світлаФото: Pavlo Palamarchuk/ZumaPress/picture alliance

Російська Федерація у понеділок, 26 серпня, завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про декілька хвиль пусків ударних БпЛА та крилатих ракет.

За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 15 областей постраждали внаслідок масованої атаки. "Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Є поранені та загиблі", - написав він у Telegram.

Ціллю російських атак стала енергетична інфраструктура, повідомив український прем'єр: "пошкодження в низці регіонів".

Екстрені відключення світла

Щоби стабілізувати енергосистему, в Україні вимушено застосовують екстрені відключення електроенергії.

"Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні компанії ДТЕК.

Начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко додав, що у столиці у зв'язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та введенням екстрених відключення світла ухвалено рішення розгорнути Пункти незламності. Через знеструмлення водопостачання призупинено у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському та Подільському районах Києва, а також на Виноградарі, повідомив "Київводоканал".

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко зазначив, що у регіоні є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Також він повідомив про поранення однієї людини та пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах області.

РФ атакувала енергооб'єкти на Львівщині, у Луцьку загинула людина

У Луцьку внаслідок російського удару загинула людина, про що повідомив міський голова Ігор Поліщук. За його словами, внаслідок атаки був пошкоджений багатоквартирний будинок, а також було "ушкоджено об'єкт інфраструктури".

Головне управління ДСНС України у Волинській області додало, що рятувальники оперативно ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій в ушкодженій квартирі у Луцьку, крім того, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце.

Своєю чергою, начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький заявив про те, що РФ атакувала енергетичні об'єкти в регіоні, через що це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

У Запорізькій та Дніпропетровській областях по одному загиблому жителю через атаку, повідомила місцева влада.

Раніше цього дня начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомляв про ураження промислового об'єкту у регіоні, внаслідок чого було травмовано п'ять людей.

Нагадаємо, 11 серпня, британське видання The Times з посиланням на високопоставлене джерело у оборонному секторі України повідомило про те, що Київ готується до масштабного удару, якого війська РФ можуть завдати по важливих об'єктах у столиці у відповідь на наступ у Курській області РФ.

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