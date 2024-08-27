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Зеленський: F-16 залучалися до збиття російських ракет

Дар'я Нинько | Валерій Сааков
27 серпня 2024 р.

Отримані від партнерів винищувачі F-16 успішно знищили низку ракет і дронів РФ, повідомив Зеленський. Крім того, Україна випробувала балістичну ракету власного виробництва.

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F-16 ПС ЗСУ
F-16 ПС ЗСУ, 4 серпня 2024 рокуФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Повітряні сили ЗСУ уже успішно застосовують передані західними партнерами України винищувачі F-16, зокрема і під час останнього масованого ракетного і дронового удару, якого війська РФ завдали по Україні у ніч та зранку 26 серпня. Про це Зеленський розповів у вівторок, 27 серпня, заяви під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність".

За словами українського лідера, під час цього удару F-16 допомогли Силам оборони України знищити низку російських ракет та дронів. "Вже у рамках цієї величезної ракетної атаки росіян ми з допомогою F-16 знищили деякі ракети і дрони. Не говоритиму скільки, але ми це зробили - завдяки партнерам, що надали нам ці F-16", - сказав він.

Водночас він вкотре наголосив, що наданої кількості винищувачів недостатньо, а також вказав на потребу і надалі вести підготовку українських пілотів для роботи з західними бойовими літаками.

Нагадаємо, за даними ПС ЗСУ вчинений 26 серпня ракетно-дроновий удар РФ став наймасовішим за більші ніж два з половиною роки повномасшабної війни Росії проти України. За даними Києва, війська РФ застосували під час того удару загалом 127 ракет різних типів і щонайменше 109 дронів. Українським оборонцям вдалося збити 102 ракети і 99 ударних БпЛА з тих, які запустили росіяни, повідомляли в ПС ЗСУ.

Успішне випробування української балістичної ракети

Окрім того, Зеленський повідомив, що Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. "Було випробування - позитивне - першої балістичної української ракети Я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс", - сказав він. Інших подробиць про цю ракету він не навів.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні презентували так звану "ракету-дрон" власного виробництва під назвою "Паляниця".

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