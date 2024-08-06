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Зеленський: Кількість ракет українського виробництва зросте

Дмитро Шварц
6 серпня 2024 р.

Ставка верховного головнокомандувача виділила додаткове фінансування на ракетну програму України, заявив президент Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський біля ЗРК Patriot під час візиту на військовий полігон в Німеччині
Україна виділила додаткове фінансування для вітчизняної ракетної програми - Зеленський (фото ілюстративне)Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Україна спрямує додаткове фінансування на розвиток вітчизняної ракетної програми. Таке рішення було ухвалене під час засідання Ставки верховного головнокомандувача у вівторок, 6 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше", - заявив він.

За словами Зеленського, на засіданні Ставки він заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем'єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна щодо потреб Сил оборони у власних дронах та ракетах до кінця року та динаміки їхнього виробництва.

Зеленський заслухав головкома і розвідку щодо ситуації на фронті

Зеленський також зазначив, що на засіданні Ставки по відеозв'язку доповідав головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський, який зараз знаходиться на передовій й "тримає ситуацію під особистим контролем".

"Питання номер один - ситуація на фронті. Особливо детально - Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Окремі доповіді розвідок - Головне управління розвідки і Служба зовнішньої розвідки - щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ", - заявив Зеленський, однак подробиць не навів.

Також він додав, що Україна активно працює, зокрема і з партнерами, задля насичення зброєю та технікою додаткових бригад.

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