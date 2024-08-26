Зеленський пообіцяв відповідь за масований удар військ РФ

Україна готує відповідь РФ за сьогоднішню ракетно-дронову атаку, запевнив Зеленський після розмови з головкомом Сирським. Президент також повідомив про рішення посилити позиції ЗСУ на східному напрямку.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна готує відповідь на останній ракетно-дроновий удар військ РФ. Відповідну заяву Зеленський зробив у понеділок, 26 серпня, під час свого традиційного звернення. У ньому президент розповів зокрема про підсумки своєї розмови з головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським, проведеної на початку цього дня.

"Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару - детально, і щодо нашої відповіді Росії - ми готуємо, і щодо застосування F-16, і щодо операції в Курській області - продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є й чергове поповнення обмінного фонду", - цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

Крім того, глава держави наголосив, що було ухвалене рішення щодо посилення позицій ЗСУ на східному напрямку на фронті. "Головком доповідав щодо ситуації на фронті на Донеччині - і окремо, і на Ставці: про Покровський напрямок - найбільш важкий, найбільше російських штурмів, також Времівський напрямок, також Торецький, Курахівський", - уточнив перед цим Зеленський.

Удар РФ унаочнив потребу в далекобійних ударах по позиціях сил РФ

Водночас Зеленський наголосив, що на тлі таких атак стає дедалі очевиднішим, що Україна потребує "достатньо далекобійної зброї", аби вражати позиції РФ, які використовуються для ударів по Україні.

"Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності - до необхідності дати нашим Силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень - очікуємо далекобійності", - зазначив Зеленський. Він також пояснив, що нинішня фізична присутність Сил оборони України у Курській області та "активні дії зі знищення російської загрози на її ж території - це (…) спосіб компенсувати дефіцит далекобійності".

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Умєром також наголосив на важливості далекобійної зброї

Раніше цього дня міністр оборони України Рустем Умєров так само наголосив на важливості надання Україні дозволу й змоги вражати територію РФ далекобійними засобами ураження.

"Для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога. Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - написав урядовець у Facebook.

Сирський озвучив потреби в посиленні ППО

Тим часом головком Сирський провів розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння", - написав Сирський у Telegram-каналі. "Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російської федерації є одним із ключових пріоритетів", - додав український генерал.

ДСНС каже про сімох загиблих унаслідок ударів РФ

Тим часом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили про завершення пошуково-рятувальних робіт на всіх локаціях після масованої атаки військ РФ. Як зазначили в відомстві, унаслідок удару загинуло семеро людей - двоє з них померли в лікарні. Ще 47 людей постраждали, серед них - четверо дітей, додали в відомстві.

Нагадаємо, за даними ПС ЗСУ , вчинена 26 серпня ракетно-дронова атака військ РФ стала наймасованішою за увесь час від початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися критична-інфраструктура, зокрема об’єкти паливно-енергетичного комплексу.