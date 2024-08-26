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Наймасованіша атака: ПС ЗСУ розкрили деталі удару військ РФ

Валерій Сааков
26 серпня 2024 р.

Загалом війська РФ застосували щонайменше 236 засобів повітряного ураження - дронів і ракет різних типів, що стало найбільшою кількістю з початку війни під час однієї атаки, підрахували в ПС ЗСУ.

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Дим на Києвом, 26 серпня 2024 року
Дим на Києвом, 26 серпня 2024 рокуФото: Andreas Stroh/ZUMA Press/picture alliance

 Ракетно-дроновий удар військ РФ по території України, вчинений у ніч та зранку у понеділок, 26 серпня, став наймасованішою атакою з початку повномасштабної війни РФ проти України. Такого висновку дійшли у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ). Згідно з поширеною інформацією ПС ЗСУ, під час удару цього дня війська РФ випустили загалом 236 засобів повітряного ураження - 127 ракет різних типів і 109 ударних БпЛА.

РФ задіяла для удару різні види ракет, збити вдалося не всі

Для нинішньої атаки по Україні російські війська задіяли широку номенклатуру наявних в арсеналах видів ракет. Так, для удару по Україні було застосовано три аеробалістичні ракети типу Х-47М2 "Кинджал", шість балістичних ракет "Іскандер-М" або його північнокорейських аналогів KN-23, 77 крилатих ракет повітряного базування Х-101, 28 крилатих ракет морського базування "Калібр", три високошвидкісні надзвукові крилаті ракети повітряного базування Х-22 і 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, підрахували в ПС ЗСУ.

Українським оборонцям вдалося збити 102 ракети: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23, одну високошвидкісну ракету Х-22, 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Також війська РФ використали для удару 109 іранських БпЛА Shahed-131/136, виробництво яких РФ вдалося раніше локалізувати. Загалом було збито 99 ударних БпЛА з тих, які запустили росіяни, йдеться в повідомленні.

"Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два - перетнули державний кордон з Республікою Білорусь", - додали в командуванні ПС ЗСУ.

Ціллю російського комбінованого удару були об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема паливно-енергетичному комплексу, наголосив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

У Києві минулося без руйнувань, але задіяні аварійні відключення

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) уточнили, що цього разу в українській столиці обійшлося без руйнувань. "Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників", - йдеться в Telegram-каналі КМВА. Попри це уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ-Обухів на межі Голосіївського району столиці, унаслідок чого загорілося авто, постраждав водій, йдеться в повідомленні.

Попри заявлену владою відсутність руйнувань у столиці, киянам все одно доведеться миритися з низкою спричинених російськими ударами незручностей. Так, у столиці задіяні аварійні відключення електроенергії, через відсутність напруги в енергомережі затримується рух електротранспорту. Крім того, споживачі будуть змушені миритися з нижчим тиском у кранах з водою, що так само спричинено браком електроенергії, повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що війська РФ під час атаки цілили й в греблю Київської ГЕС. Місцева влада запевнила, що критичних пошкоджень гребля не зазнала

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