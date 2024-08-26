КОВА: Удар по Київській ГЕС минувся без критичних руйнувань

Під час масованого удару по Україні війська РФ, серед іншого, цілили по Київській ГЕС. Атака минулася без критичних наслідків для греблі водосховища, повідомили в КОВА

Українські посадовці офіційно повідомили, що під час масованого ракетно-дронового удару по Україні у ніч та зранку 26 серпня війська РФ цілили і по Київській ГЕС. Це випливає, зокрема, з поширеного цього дня допису першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

"Сьогоднішня атака Росії - понад 100 ракет і майже 100 безпілотників - по об'єктах цивільної інфраструктури України, зокрема по Київській ГЕС. На жаль, є жертви", - написав посадовець у своєму дописі.

"Ці боягузливі атаки є воєнними злочинами. Потрібні глобальні дії: Україні потрібне право на далекобійні удари (західною зброєю по території РФ. - Ред.) і посилення протиповітряної оборони", - написав посадовець.

ЦПД: Загрози для греблі немає

Водночас керівництво Центру протидії дезінформації Ради національної оборони й безпеки (ЦПД РНБО) запевнило, що загрози для греблі Київського водосховища немає.

"Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною (йдеться про руйнування греблі Каховської ГЕС. - Ред.) не варто - там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", - заявив керівник ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

У ДСНС кажуть про ураження майже 60 об’єктів, зокрема й критичної інфраструктури

Тим часом пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий розповів в ефірі націонланого телемарафону про масштаби пошкоджень унаслідок удару військ РФ по Україні. "У нас відбулися ураження у більш як 50 населених пунктах. Було уражено 57 об’єктів, у тому числі житлові будинки і різні об’єкти різного призначення, зокрема і критичної інфраструктури", - сказав Хорунжий, якого цитує агенція "Укрінформ".

За даними ДСНС, у Києві цивільна та критична інфраструктура не постраждала, однак зафіксовані пошкодження на території Київської області, зокрема у Бориспільському, Обухівському, Бучанському, Броварському районах. "Зафіксовані, зокрема, пожежі у приватних будинках, займання сухої трави. Усі ці пожежі вже ліквідовані", - додав речник ДСНС.

На цей час відомо про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих унаслідок ранкової атаки військ РФ.

Київська ОВА: гребля Київської ГЕС критичних пошкоджень не зазнала

Очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко додав у дописі в Telegram-каналі, що під час удару військ РФ рух по греблі Київської ГЕС був обмежений. "Через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд греблею Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00", - написав посадовець.

В коментарі в ефірі телемарафону посадовець додав, що це відбудеться за умови, "якщо не буде додаткових повітряних тривог та атак". На уточнююче запитання Кравченко відповів, що гребля критичних пошкоджень не зазнала, передає ТСН.

Не перша спроба знищення українських ГЕС російськими військами

Нагадаємо, нинішній удар по ГЕС - не перший такий з початку повномасштабної війни Росії проти України. У березні цього року війська РФ завдали удару по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Також наприкінці березні війська РФ завдали ракетно-дронового удару, цілями якого були зокрема Канівська ГЕС та Дністровська ГАЕС.

Також у травні 2023 року було знищено внаслідок потужного вибуху греблю Каховського водосховища, що призвело до затоплення значних території нижче за течією Дніпра, зокрема міста Херсон та прилеглих до нього районів з обох боків Дніпра. На момент вибуху Каховську ГЕС повністю контролювали російські війська.

До повномасштабної війни гідроелектростанції робили важливий внесок у енергобезпеку України. Приміром, у 2021 році виробництво електроенергії на ГЕС та ГАЕС України сягнуло позначки 10,44 мільярда кВт-год, що становило сумарно 6,7 відсотка з загального обсягу енергогенерації.