РФ застосувала проти України 10 тис. ракет та 33 тис. КАБів

Зупинити це можна ударами по аеродромах в Росії, зазначив український президент Володимир Зеленський і розповів про українську ракету-дрон "Паляниця".

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і понад 33 тисячі керованих авіаційних бомб (КАБ), повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння - російських літаках на військових аеродромах", - написав Зеленський у соціальних мережах у неділю, 25 серпня.

Зеленський: "Паляниця" сягне два десятки російських аеродромів

Зеленський нагадав про перше успішне бойове застосування 24 серпня української далекобійної ракети-дрона "Паляниця", "розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога".

За його словами, ракет-дронів ставатиме більше, "як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня".

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У відео , яким Зеленський супроводив допис, зазначається, що один із найефективніших способів протистояти російським ракетним обстрілам - бити по носіях цього озброєння, тобто російських військових аеродромах. Однак союзники не дозволяють використовувати для цього своє озброєння. Тож Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро і провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі, і "Паляниця" є першим результатом цих зусиль.

Майже вся інформація про ракету засекречена. В межах досяжності ракети-дрону два десятки російських військових аеродромів.