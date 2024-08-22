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Дрони уразили склад КАБів на аеродромі під Волгоградом - ЗМІ

Степан Смишляєв
22 серпня 2024 р.

На військовому аеродромі "Мариновка" в РФ уражені склади з керованими авіабомбами та паливом, пишуть українські ЗМІ. За їхніми даними, це була спільна операція СБУ і ССО.

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Наслідки удару по аеродрому "Саки" в анексованому РФ Криму, серпень 2022
Архівне фото наслідків атаки на аеродром "Саки" в окупованому Росією КримуФото: Planet Labs PBC/AP Photo/picture alliance

Атака дронів на військовий аеродром "Мариновка" у Волгоградській області Росії була організована Службою безпеки України (СБУ) спільно з Силами спеціальних операцій, повідомляють українські медіа. Зокрема про це пишуть "Укрінформ", "Суспільне" та "Українська правда", посилаючись на джерела в СБУ.

За їхніми даними, внаслідок удару уражені склади з керованими авіабомбами (КАБ), боєкомплектом і паливо-мастильними матеріалами.

"Над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація. СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", - сказав співрозмовник журналістів.

За його словами, аеродром "Мариновка" російська армія активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Пожежі на аеродромі було видно з космосу

Про атаку дронів на "об'єкт міністерства оборони РФ" у районі села Мариновка вранці повідомив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров. За його твердженням, "більша частина" безпілотників була знищена. Втім, він підтвердив, що через падіння БпЛА виникла пожежа.

У російському міноборони стверджували, що над Волгоградщиною збили 13 дронів. Тим часом ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на очевидців писали про стрілянину, роботу протиповітряної оборони і детонацію в районі аеродрому. Також йшлося про евакуацію прилеглого військового містечка.

Пізніше видання "Крим. Реалії" повідомило, що судячи зі супутникових знімків NASA, вночі на території аеродрому виникло одразу декілька пожеж. Видання також зауважило, що на світлинах, зроблених за два дні до атаки, на авіабазі було майже 30 військових літаків і вісім вантажівок.

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