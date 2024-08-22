Удар українських сил: біля Волгограда у Росії палає аеродром

Під час атаки українських безпілотників в районі Маринівки, що на Волгоградщині у РФ, зайнявся військовий об'єкт. За даними Telegram-каналів, ідеться про аеродром.

У ніч на четвер, 22 серпня, безпілотники атакували Волгоградську область Росії в районі Маринівки. За твердженням губернатора області Андрія Бочарова, більшість дронів знищені, проте сталося займання на території об'єкта міністерства оборони РФ. За його словами, пожежно-рятувальні служби розпочали гасіння, жертв на об'єкті немає. Однак він не уточнив, про який об'єкт міноборони йдеться.

За повідомленнями Telegram-каналів Baza і Mash, ціллю дронів нібито був військовий аеродром Маринівка в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста. На цьому аеродромі базуються літаки розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М 11-го змішаного авіаційного полку російської армії. Війська РФ використовують аеродром для повітряних атак по Україні.

ISW: Україна б'є по російських ППО та авіації

Загалом, за даними міноборони Росії, цієї ночі над Волгоградською областю збили 13 дронів. Також атака здійснювалася по іншим регіонах. Як передає російське оборонне відомство, над Ростовської областю знищили сім БпЛА, над Бєлгородською - чотири, над Воронезькою - два, над Брянською та Курською - по одному.

Як вказують аналітики ISW, Україна продовжує докладати зусиль для атак по російських системах ППО та авіації. До того в ніч на 21 серпня Військово-морські сили ЗСУ у кооперації з іншими українськими підрозділами уразили позицію російської системи протиповітряної оборони С-300 поблизу Новошахтинська Ростовської області.

Регіональна влада стверджувала, що російська ППО збила ракету невстановленого типу над областю. Водночас кадри з соціальних мереж вказують на пожежу на нафтопереробному заводі в Новошахтинську, нібито спричинену падінням уламків. За даними російського військового аналітика, йдеться нібито про перший удар України з ПЗРК по території РФ. Проте, ISW не виявила жодних візуальних доказів або додаткових повідомлень про ймовірне використання цього типу озброєння.

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