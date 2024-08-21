"Летіли на Москву": у РФ кажуть про відбиття атаки дронів

Щонайменше п'ять регіонів Росії вночі зазнали атак дронів і ракет, загалом атаку здійснювали 45 дронів, повідомила російська влада. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Атаки безпілотників і ракет у ніч проти середи, 21 серпня, зафіксовані щонайменше у п'яти регіонах Росії. Російське міноборони повідомляє про знищення 45 безпілотників літакового типу, з них одиннадцяти - над Московською областю, 23 - над Брянською, шість над Бєлгородською, три - над Калузькою та два - над Курською.

Як повідомив вночі у Теlegram мер Москви Сергій Собянін, російські сили протиповітряної оборони (ППО) збили десять "ворожих" безпілотних літальних апаратів(БпЛА), які "летіли на Москву".

За словами мера, з них спершу один, а потім ще два дрони були збиті у міському окрузі Подольськ на півдні Московської області. Руйнувань та постраждалих, за попередніми даними, немає.

Собянін назвав нічну атаку дронів однією з наймасштабніших "за весь час".

Безпілотники збиті над Брянською та Тульською областями

15 БпЛА літакового типу знищені силами протиповітряної оборони міністерства оборони Росії над територією Брянської області, написав у Telegram губернатор Олександр Богомаз.

На сайті міністерства з регіональної безпеки зазначається, що засоби ППО знищили також два безпілотники над Тульською областю.

На заході Ростовської області збито ракету

Сили ППО збили українську ракету на заході Ростовської області, повідомив голова регіону Василь Голубєв. "За попередніми даними, внаслідок падіння уламків жертв та руйнувань немає", - додав він.

Над Бєлгородом та Бєлгородським районом також спрацювала система ППО - "збито кілька повітряних цілей", зазначив губернатор В'ячеслав Гладков. Інших подробиць він не навів, зазначивши лише, що поки що немає інформації про постраждалих та руйнування.,



Україна поки що ніяк не коментувала цих ударів.

Пожежа на нафтобазі у Ростовській області посилилася

Раніше, 20 серпня, стало відомо, що пожежу на складі з дизельним пальним у Пролетарську Ростовської області, яка почалася після атаки українського безпілотника, не можуть загасити вже третій день. Площа загоряння значно зросла та становила 10 тисяч квадратних метрів.

Пожежа на складі з паливом у Пролетарську спалахнула вранці 18 серпня. Наступного дня у Пролетарському районі було введено режим підвищеної готовності, а у Пролетарську оголошено надзвичайну ситуацію. Пізніше губернатор Голубєв заявив, що постраждав 41 пожежний, а 18 із них знадобилася госпіталізація.