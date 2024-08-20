На Ростовщині в РФ третій день палає склад дизпалива

Пожежа на складі із дизельним паливом у Пролетарську, спричинена ударом українського безпілотника, займає вже десять тисяч кв.м. Боротьба з нею може тривати кілька днів, пишуть російські ЗМІ.

Пожежу на складі з дизельним паливом у Пролетарську Ростовської області, що зайнялася після атаки українського безпілотника, не можуть загасити вже третій день. Площа займання значно зросла і становить зараз 10 тисяч квадратних метрів, повідомляють у вівторок, 20 серпня, російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби регіону.

Як пише російська агенція "Інтерфакс", на місці працюють близько 600 рятувальників та 150 одиниць техніки, крім того, розглядається можливість застосування авіації для гасіння пожежі. За даними Telegram-каналу Baza, горять уже 22 цистерни з паливом із 74 і, ймовірно, горітимуть ще кілька днів. Раніше повідомлялося, що горять 11 паливних резервуарів. Локалізувати пожежу досі не вдалося.

Нагадаємо, пожежа на складі з паливом у Пролетарську спалахнула вранці 18 серпня. Як заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, причиною стало падіння уламків збитого дрону. Наступного дня у Пролетарському районі був запроваджений режим підвищеної готовності, а у Пролетарську оголошена надзвичайна ситуація. За даними місцевої влади, постраждали 18 людей. Як уточнив губернатор області, усі вони - пожежники. Пізніше він заявив, що постраждав 41 пожежник, а 18 із них знадобилася госпіталізація.