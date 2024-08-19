У РФ два дні палає нафтобаза, яку уразили українські сили

На комбінаті "Кавказ" у Пролетарську Ростовської області РФ другий день палає масштабна пожежа після ураження українськими дронами.

У Пролетарську Ростовської області РФ уже другий день палає масштабна пожежа, через що на території Пролетарського району запровадили режим надзвичайної ситуації, повідомив губернатор російського регіону Василь Голубєв у понеділок, 19 серпня.

"Зараз усі зусилля аварійно-рятувальних підрозділів направлені на локалізацію горіння", - написав він у Telegram. За його словами, 18 пожежників звернулися до медиків.

Ростовська влада: в Пролетарську через атаку БпЛА зайнялось дизпаливо

У ніч на неділю, 18 серпня, Голубєв повідомив про атаку безпілотника. За його твердженням, її відбили, але "внаслідок падіння уламків БпЛА на території промислових складів сталося займання дизельного палива" в місті Пролетарськ (160 кілометрів на південний схід від Ростова-на-Дону).

Під ранок неділі Голубєв заявив про повторну атаку дрона, через що гасіння пожежі припинили. Станом на 7-му ранку неділі в Пролетарськ прибув пожежний потяг для гасіння вогню, а до вечора кількість пожежних потягів збільшили до трьох.

За даними російських ЗМІ, йдеться про пожежу на нафтобазі.

Генштаб ЗСУ: дрони уразили комбінат "Кавказ" з нафтою для російської армії

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив, що сили оборони України уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафта на нафтопродукти, що постачалися російській армії.

Як повідомив генштаб у Facebook, операцію провели Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України у взаємодії зі ЗСУ та іншими складовими сил оборони.