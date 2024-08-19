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У РФ два дні палає нафтобаза, яку уразили українські сили

Роман Губа
19 серпня 2024 р.

На комбінаті "Кавказ" у Пролетарську Ростовської області РФ другий день палає масштабна пожежа після ураження українськими дронами.

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Пожежа на російській нафтобазі на Ростовщині після атаки українських дронів у червні 2024
Пожежа після атаки БпЛА на нафтобазу в Ростовській області (архівне фото)Фото: Russia Emergency Ministry/dpa/picture alliance

У Пролетарську Ростовської області РФ уже другий день палає масштабна пожежа, через що на території Пролетарського району запровадили режим надзвичайної ситуації, повідомив губернатор російського регіону Василь Голубєв у понеділок, 19 серпня. 

"Зараз усі зусилля аварійно-рятувальних підрозділів направлені на локалізацію горіння", - написав він у Telegram. За його словами, 18 пожежників звернулися до медиків.

Ростовська влада: в Пролетарську через атаку БпЛА зайнялось дизпаливо

У ніч на неділю, 18 серпня, Голубєв повідомив про атаку безпілотника. За його твердженням, її відбили, але "внаслідок падіння уламків БпЛА на території промислових складів сталося займання дизельного палива" в місті Пролетарськ (160 кілометрів на південний схід від Ростова-на-Дону).

Під ранок неділі Голубєв заявив про повторну атаку дрона, через що гасіння пожежі припинили. Станом на 7-му ранку неділі в Пролетарськ прибув пожежний потяг для гасіння вогню, а до вечора кількість пожежних потягів збільшили до трьох.

За даними російських ЗМІ, йдеться про пожежу на нафтобазі.

Генштаб ЗСУ: дрони уразили комбінат "Кавказ" з нафтою для російської армії

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив, що сили оборони України уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафта на нафтопродукти, що постачалися російській армії.

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