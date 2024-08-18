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У РФ після атаки дронів палають склади з дизпаливом

Дмитро Шварц
18 серпня 2024 р.

Через падіння уламків дрона спалахнуло дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську Ростовської області. Росія заявила про збиття усіх шести українських дронів, які атакували РФ минулої ночі та вранці.

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Пожежа після атаки БпЛА на нафтобазу в Ростовській області, червень 2024 року
Пожежа після атаки БпЛА на нафтобазу в Ростовській області (архівне фото)Фото: Russia Emergency Ministry/dpa/picture alliance

Міністерство оборони РФ у неділю, 18 серпня, заявило про атаку українських сил на російські території за допомогою безпілотників літакового типу.

Як йдеться у повідомленні військового відомства РФ, протягом минулої ночі чергові засоби протиповітряної оборони нібито знищили знищено п'ять українських БпЛА, два з яких - над територією Бєлгородської області, один - над територією Курської та два - над територією Ростовської області. Згодом міноборони Росії заявило, що вранці сили ППО збили ще один український дрон у Бєлгородській області.

У Ростовській області палають склади з дизпаливом

Через атаку безпілотника у Ростовській області сталася пожежа на промислових складах, про що у неділю вночі повідомив губернатор регіону Василь Голубєв. За його словами, після відбиття атаки уламки дрона впали на території промислових складів у місті Пролетарськ (160 км на південний схід від Ростова-на-Дону), внаслідок чого сталося займання дизельного палива.

Пізніше Голубєв заявив про повторну атаку дрона, через що гасіння було припинено. Станом на 7-му ранку у Пролетарськ прибув пожежний потяг, який був задіяний у гасінні вогню.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 серпня далекобійні дрони Збройних сил України, Служби безпеки України та Головного управління розвідки міністерства оборони України здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за час війни Росії проти України.

Були атаковані чотири військові аеродроми: у Воронежі, Курську, летовище "Борисоглебск" у Воронезькій області, а також аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області. З останнього регулярно злітають російські МіГи, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

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