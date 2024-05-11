ГУР встановило росіян, які обстрілюють Україну "Кинджалами"

Українська розвідка викрила 29 російських військових 44-го авіаційного полку ЗС РФ і 7 офіцерів технічного персоналу. Також спецслужба дізналась бортові номери винищувачів МіГ-31К, що злітають з ракетами зі "Саваслейки".

Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України встановило особи російських військових, відповідальних за пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" по Україні.

Як повідомляє ГУР у суботу, 11 травня, йдеться про 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Збройних сил Росії, а також про сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.

Спецслужба оприлюднила імена та інші дані воєнних злочинців .

Встановили бортові номери МіГ-31К зі "Саваслейки"

Цей полк був сформований 1 грудня 2021 року. Місцем його дислокації є аеродром "Саваслейка" Нижньогородської області РФ.

У його розпорядженні є до 24 винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К, на озброєнні яких - авіаційно-ракетні комплекси Х-47М2 "Кинджал" із бойовою частиною у пів тони та здатністю нести ядерне озброєння, призначені для максимально швидкого завдання ударів на дистанції до 2000 кілометрів.

Українським розвідникам вдалося встановити бортові номери цих літаків.

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