ГУР встановило росіян, які обстрілюють Україну "Кинджалами"11 травня 2024 р.
Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України встановило особи російських військових, відповідальних за пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" по Україні.
Як повідомляє ГУР у суботу, 11 травня, йдеться про 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Збройних сил Росії, а також про сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.
Спецслужба оприлюднила імена та інші дані воєнних злочинців.
Встановили бортові номери МіГ-31К зі "Саваслейки"
Цей полк був сформований 1 грудня 2021 року. Місцем його дислокації є аеродром "Саваслейка" Нижньогородської області РФ.
У його розпорядженні є до 24 винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К, на озброєнні яких - авіаційно-ракетні комплекси Х-47М2 "Кинджал" із бойовою частиною у пів тони та здатністю нести ядерне озброєння, призначені для максимально швидкого завдання ударів на дистанції до 2000 кілометрів.
Українським розвідникам вдалося встановити бортові номери цих літаків.
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