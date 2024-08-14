РФ заявила про масовану атаку: чотири "Точки-У" і 117 дронів

Російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що у Нижньогородській області атаки українських безпілотників зазнала авіабаза "Саваслейка". Офіційно ні Україна, ні Росія цю інформацію наразі не коментували.

Міністерство оборони РФ заявило про масовану атаку українських сил на російські території - за твердженням російського відомства, у ніч на середу, 14 серпня, нібито було знищено чотири тактичні ракети "Точка-У" та 117 безпілотників.

Ракети на 37 дронів були знищені над територією Курської області, ще 37 - над Воронезькою областю, стверджують в міноборони РФ. 17 дронів нібито було збито над територією Бєлгородської області, 11 - над Нижньогородською областю, дев'ять - над Волгоградською, три - над Брянською, дві - над Орловською і один - над Ростовською областями, йдеться у повідомленні російського відомства.

ЗМІ: БПЛА атакували авіабазу "Саваслейка" під Нижнім Новгородом

Водночас російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що у Нижньогородській області атаки українських безпілотників зазнала авіабаза "Саваслейка". Зокрема, за даними каналу ASTRA, вранці 14 серпня дрони помітили над населеними пунктами Велетьма та Саваслейка, поруч з яким розташована одноіменна авіабаза. Місцеві пабліки, на які посилається ASTRA, повідомили про "10 прильотів" по авіабазі. Офіційно ні Україна, ні Росія цю інформацію наразі не коментували.

За даними Повітряних сил ЗСУ України, на авіабазі "Саваслейка" базуються російські військові літаки МіГ-31К - носії гіперзвукових ракет "Кинджал" , якими РФ атакує Україну.

Там же розташована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони РФ.

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