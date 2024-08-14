СБУ: Сили оборони завдали найбільшого удару по аеродромах РФ

Українські далекобійні дрони атакували одразу чотири військові аеродроми у трьох областях Росії, розповіло DW джерело в СБУ. Зокрема, під ударом була авіабаза "Саваслейка", де базуються МіГи з "Кинджалами".

У ніч проти середи, 14 серпня, далекобійні дрони Збройних сил України (ЗСУ), Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за час війни Росії проти України, повідомило DW джерело в СБУ.

Були атаковані чотири військові аеродроми: у Воронежі, Курську, летовище "Борисоглебск" у Воронезькій області, а також аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області. З останнього регулярно злітають російські МіГи, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

За словами джерела, це була спланована операція, спрямована на те, щоби завадити росіянам використовувати ці аеродроми для ударів керованими авіабомбами (КАБ) по лінії фронту та українських містах.

"СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам", - зазначив співрозмовник DW.

Він додав, що Сили оборони чекають на супутникові фото, щоб підтвердити знищення російських винищувачів і складів.

У Росії кажуть про атаку не менше 117 українських дронів

У Силах оборони України не уточнюють, яку саме кількість дронів запустили по російських аеродромах. Міністерство оборони РФ раніше заявило, що вночі нібито збили 117 безпілотників і чотири тактичні ракети "Точка-У".

При цьому російські ЗМІ і Telegram-канали підтверджували атаки на "Борисоглебск", воронезький аеропорт "Балтимор" і на "Саваслейку", публікували кадри прольотів БпЛА, стрільби та вибухів. За даними місцевих пабліків, на останньому було зафіксовано "10 прильотів".

Пізніше російська служба "Радіо Свобода" повідомила, що пожежу на "Саваслейці" зафіксував і супутник NASA.