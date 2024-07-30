ГУР: Удар по аеродрому "Оленья" пошкодив 2 бомбардувальники

Під час вибуху на військовому аеродромі "Оленья" в Мурманській області РФ були пошкоджені одразу два російських стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, заявив у вівторок, 30 липня, представник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свободі".

"Йдеться про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові - борт №33 і борт №31. Борт №33 - це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 - це також певні пошкодження", - зазначив він.

Відновлення Росією літаків може зайняти декілька місяців

За даними українських ЗМІ, дрони ГУР атакували "Оленью" та ще два російських військових аеродроми в ніч на 27 липня та уразили на першому дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Юсов уточнив, що уражені були два Ту-22МЗ ще 25 липня. "Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації", - пояснив він.

У відповідь на запитання про публікацію російською службою "Радіо Свободи" 30 липня супутникових знімків, які, зі слів журналістів, "показують відсутність слідів українського удару по базі стратегічної авіації", Юсов зауважив, що супутникові знімки - "не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися". "Інформація підтверджена з різних джерел, і про сам факт цього інциденту ми вже можемо говорити як про те, що точно мало місце бути", - сказав він.

За його словами, відновлення Росією уражених літаків може зайняти декілька місяців. При цьому причетність України до атаки він "не підтверджує і не спростовує". Втім президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 28 липня частково згадав удар: "Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме - 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це. Також дякую воїнам СБУ". Влада РФ ситуацію не коментувала.