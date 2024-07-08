Росія заявила про спробу України викрасти її літак

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації у понеділок, 8 липня, заявила про спробу організувати викрадення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 в Україну.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації припинено чергову спробу українських спецслужб провести операцію з викрадення за кордон дальнього стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 ПКС Росії, розкрито причетність спецслужб країн НАТО до її підготовки та реалізації", - йдеться у повідомленні ФСБ.

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Також спецслужба заявила про те, що українська розвідка мала намір завербувати російського військового льотчика за гроші та надання громадянства Італії, "схилити до здійснення перельоту і посадки ракетоносця в Україні". "Контррозвідниками отримані дані, які допомогли нашим збройним силам завдати вогневого ураження по аеродрому ЗСУ "Озерне", - додали у ФСБ.

Операція з перегону Мі-8 в Україну

Нагадаємо, у вересні 2023 року начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов розповів про спецоперацію "Синиця", під час якої вдалося виманити на територію України російський вертоліт Мі-8АМТШ з екіпажем.

"Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю його родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені", - зазначив тоді він.

Російський пілот Максим Кузьмінов зв'язався з ГУР через програму "Хочу жить", а за "перегін" гелікоптера, вартістю 16 мільйонів доларів, отримав від України пів мільйона доларів винагороди, після чого закликав росіян наслідувати його приклад, кажучи: "Ви не пошкодуєте".

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У лютому 2024 року стало відомо про те, що Максима Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії. Російський Telegram-канал Shot стверджує, що вбивці Кузьмінова вистрілили у нього 12 разів, а потім переїхали машиною. Саме вбивство, ймовірно, сталося ще 13 лютого. Машину, яка була задіяна у злочині, згодом знайшли спаленою. Директор служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що "цей зрадник і злочинець став моральним трупом уже в той момент, коли планував свій брудний та страшний злочин".

За словами екссекретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Кузьмінову пропонували залишитися в Україні.